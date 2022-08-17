31 августа музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку «Не сравнивай: живущий несравним…». Впервые публике покажут живопись и графику первой половины XX в. из фондов Музея В.А. Тропинина и собрания легендарного отечественного коллекционера В. А. Дудакова. В составе экспозиции всего 40 произведений.

Б.Д. Григорьев. Няньки в Булонском лесу

В.К. Бялыницкий-Бирюля. Пейзаж. Ранняя весна в лесу у ручья

С.Ю. Жуковский. Осенний пейзаж

П.П. Кончаловский. Сирень в корзине

Н.А. Кошелев. Композиция с портретом Николая Григорьевича Петухова и автопортретом на фоне Соловецкого монастыря

П.В. Кузнецов. Натюрморт с вазой и чайной посудой на фоне окна

Л.Ф. Лагорио. Морской пейзаж

М.В. Якунчикова. Недостижимое

М.Ф. Ларионова. Прогулка

В.Е. Маковский. Сидящая девочка

Выставка интересна как подборкой самих живописных полотен и графики, которые крайне мало показывались публично, так и, на первый взгляд, неожиданным диалогом между работами из фондов музея и частной коллекции В.А. Дудакова.

Музей Тропинина прежде всего известен ценным собранием вещей первой трети XVIII – середины XIX вв., и мало кто знает, что в фондах музея хранятся произведения более поздних периодов русского искусства. Эти работы – часть обширной коллекции основателя музея, одного из выдающихся «охотников за искусством» первой половины ХХ в. Феликса Евгеньевича Вишневского, 120 лет со дня рождения которого отмечается этим летом. Новая экспозиция позволяет увидеть диалог не только разных художественных парадигм в русском искусстве, но и диалог двух коллекционеров, пересекавшихся во времени, знакомых с друг другом, но принадлежавших к разным поколениям.

Эта выставка, как и практически каждая в Музее Тропинина, – продолжение традиции очень тесной и плодотворной работы с «основой живописи» (П. Пикассо) – коллекционерами.

Куратор выставки Светлана Волкова: «Не сравнивай: живущий несравним…», – это сказано Осипом Мандельштамом, поэтом ХХ века, и такой взгляд на вещи сформирован культурой века. Первая четверть XX-го прошла под знаком свободы творчества и апологии творческой индивидуальности. Следующая четверть подкорректировала эту ситуацию. Стоит подчеркнуть, что произведения 1900-х – 1920-х годов из коллекции Валерия Дудакова органично включены в выставочную публикацию Музея В.А. Тропинина. Выбор вещей, ориентированный на индивидуальные стилевые системы художников, продиктован желанием и необходимостью показа содержательных и формальных перекличек между символизмом и авангардом».

Для посетителей выставки будет особенно интересна история картины «Прогулка» (1908 г.) одного из любимых художников Валерия Дудакова Михаила Ларионова – создателя первого оригинального «изма» в России – неопримитивзма. Эта «гогеновская» по колориту, жанру и композиции вещь живёт своей оригинальной динамикой ритмичных повторов и углов. Удивительна её судьба: покидая в 1915 г. Россию, художник Ларионов разделил полотно на две части. Первую, левую, В. Дудаков выкупил у друга художника Льва Жегина, а вторую искал порядка 30 лет. Коллекционерский азарт был вознаграждён покупкой правой части на одном из зарубежных аукционов.

В составе экспозиции представлена и редкая автолитография «Непостижимое» (1890-ые г.г.), выполненная с собственного цветного офорта самобытной и талантливой художницей Марией Якунчиковой, одной из первых женщин получившей профессиональное образование. Несмотря на короткий жизненный путь (Мария Якунчикова прожила всего 32 года) благодаря ей жанр цветного офорта возродился в России.

Валерий Александрович Дудаков непреклонно следует одной из 10 заповедей коллекционера, которые он сформулировал так: «Не жадничай. Давай работы для выставок, для публикаций, для изучения». Именно благодаря такой щедрости на выставке в Музее Тропинина есть возможность увидеть редкие вещи К. Сомова, Н. Гончаровой, М. Ларионова и других выдающихся русских художников.

«Наша новая выставка открывает осенне-зимний сезон, и весьма символично, что в пространстве экспозиции мы впервые показываем опыт сотрудничества музея В.А. Тропинина с коллекционером и художником Валерием Александровичем Дудаковым. Благодаря куратору выставки Светлане Волковой – прекрасному специалисту по изобразительному искусству ХХ века, мы вместе с нашими посетителями поразмышляем о культуре прошлого века, где с нами будут разговаривать полотна Павла Кузнецова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Сергея Жуковского и других художников из собрания нашего музея и коллекции Валерия Дудакова», — представляет концепцию новой выставки директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлёва.

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