«Дама с собачкой — 3»: Елена Яковлева возвращается к расследованиям

В Москве начались съемки многосерийного детектива «Дама с собачкой — 3», главные роли в котором играют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьева и другие. Режиссером выступает Марат Ким. Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в телеэфире на канале «Россия».

«Дама с собачкой — 3» – продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

«В третьем сезоне линия Агаты Денисовны не изменится. Профессиональным детективом наша героиня не станет, она – детектив поневоле: когда что-то обнаруживает или слышит слово «труп», в ней просыпается азарт. В новых сериях в жизни Агаты Денисовны будет хватать и драматических, и, конечно же, смешных эпизодов. Будут и убийства, и трюки, и всевозможные зрелищные моменты. Героиня ведь всегда любила провоцировать и ловить на живца! В некоторых сценах Елене Яковлевой придется даже сильно перегримировываться. А еще в третьей части у нее появится серьезный антагонист – некий теневой злодей, очень сложный персонаж – достойный противник Агаты», – говорит режиссер Марат Ким.