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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Криминальная трагикомедия «Сломя голову» стала открытием кинофестиваля «Одна шестая»

editor
By editor
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сломя голову - актеры владимир битоков и егор корешков

Криминальная трагикомедия режиссёра Евгения Григорьева «Сломя голову» стала фильмом открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».
 
По сюжету талантливый и скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится невольным свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю, еще и подозреваемым в совершении этого преступления. Именно так Андрей знакомится с мужественным и брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). На пути к разгадке «кто виноват» и «что делать», дружба двух противоположностей запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, в которых поступки «эллина» и «варвара» в своей непредсказуемости обретут новые смыслы. Это история о том, что в современном мире нельзя «просто стоять и просто смотреть». Мир изменился. Его законы теперь сродни законам квантовой физики, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: «Смотришь, значит, участвуешь».
 
«Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие», — делится режиссёр фильма, президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев. — Впервые мы показали наш фильм в Москве на фестивале авторского кино «Зимний». И получили большое количество положительных отзывов как от индустрии, так и от обычных зрителей. Поэтому теперь, перед прокатом, решили показать его всем жителям и гостям Екатеринбурга в рамках нашего фестиваля. Екатеринбург в нашем фильме — это город на воде, которого обнимают Уральские горы».

«Сломя голову» – это игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии и онлайн-кинотеатра KION. Съемки проходили в городе Екатеринбург. В массовых сценах приняли участие реальные жители Екатеринбурга: продавцы, таксисты, случайные прохожие. Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и др.

«В наше время роль мужчины, в ее классическом понимании, затерялась в борьбе за права, индивидуализм, толерантность, погоню за свободой. Этот сценарий, на мой взгляд, попытка исследовать вопрос мужественности, героизма, силы физической и умственной. Попытка найти мужчине «место». — рассказал исполнитель главной роли актёр Егор Корешков (“Горько!”, «Психологини», «Отель Элеон», «Оптимисты», «257 причин, чтобы жить», «Химера», «Метод», «Все хорошо», «Сломя голову» и др.). — Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Это необъяснимое ощущение вновь находиться там, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Посмотрим в какую картину сложится наша «баллада о мужчине».
Также в фильме снялся лидер группы «Звери» Рома Зверь — он сыграл владельца кафе на городской набережной. Он же написал музыку к фильму.

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