«Русская жена» – остросюжетный драматический сериал

Действие сериала происходит в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) замужем за местным жителем Камилем (Иван Босильчич). Вместе они воспитывают сына Рустума (Кирилл Белобородов) и дочь Таню (Мария Абрамова). Алина также много времени проводит в магазине, дела в котором она ведет вместе с подругами – такими же русскими женами, перебравшимися на Восток за своими мужьями. В городе неспокойно: постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. Разыскивая их, она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Во имя любви к своей семье Алине придется пойти на отчаянные шаги, нарушая все принятые правила. Рискуя своей жизнью, героиня отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких из смертельной ловушки.

Карина Андоленко:

«Мне очень нравится Алина – более самоотверженную героиню я еще не играла. Рискнуть своей жизнью ради безопасности близких – отважный поступок, поэтому я ей восхищаюсь и сопереживаю. Ее сила – в любви к сыну и мужу. Это чувство — главное оружие Алины против всех тех испытаний, которые ей выпадают. Именно оно заставляет ее совершать невероятные поступки.

На мой взгляд, наша картина – про семью и истинную любовь, которые помогают преодолеть все препятствия. Для меня – это история, в первую очередь, о материнской любви, способной спасти от чего угодно. Материнское сердце всегда выведет к ребенку, а эта героиня – ода матерям. Сколько на нее выпадает испытаний! Работая с этим персонажем и читая каждую сцену, я не могла не сочувствовать ей, потому что каждый раз задавалась вопросами: если бы я оказалась в этих обстоятельствах, если бы мне пришлось совершать ряд таких поступков, что было бы со мной и что происходит с ее психикой? Материнская любовь вершит чудеса».

Юрий Чурсин:

«Мой герой – военный корреспондент, который служит не по заданию, а по призванию. Он владеет профессией, открытый души человек, отчасти – авантюрист. Он способен броситься в самое пекло не только ради своего профессионального призвания, но и ради кого-то другого. Откликается на помощь главной героини и всячески способствует всем ее идеям.

«Русская жена» — это редкая история, которая охватывает максимальное количество совершенно разных тем: мужской дружбы, любви, семейных отношений, взаимоотношений детей и религиозных вопросов».

Фото – телеканал «Россия»