РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Русская жена» – остросюжетный драматический сериал

«Русская жена» – остросюжетный драматический сериал

editor
By editor
88
русская жена - драматический сериал

Действие сериала происходит в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) замужем за местным жителем Камилем (Иван Босильчич). Вместе они воспитывают сына Рустума (Кирилл Белобородов) и дочь Таню (Мария Абрамова). Алина также много времени проводит в магазине, дела в котором она ведет вместе с подругами – такими же русскими женами, перебравшимися на Восток за своими мужьями. В городе неспокойно: постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. Разыскивая их, она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Во имя любви к своей семье Алине придется пойти на отчаянные шаги, нарушая все принятые правила. Рискуя своей жизнью, героиня отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких из смертельной ловушки.

Карина Андоленко:

«Мне очень нравится Алина – более самоотверженную героиню я еще не играла. Рискнуть своей жизнью ради безопасности близких – отважный поступок, поэтому я ей восхищаюсь и сопереживаю. Ее сила – в любви к сыну и мужу. Это чувство — главное оружие Алины против всех тех испытаний, которые ей выпадают. Именно оно заставляет ее совершать невероятные поступки.

На мой взгляд, наша картина – про семью и истинную любовь, которые помогают преодолеть все препятствия. Для меня – это история, в первую очередь, о материнской любви, способной спасти от чего угодно. Материнское сердце всегда выведет к ребенку, а эта героиня – ода матерям. Сколько на нее выпадает испытаний! Работая с этим персонажем и читая каждую сцену, я не могла не сочувствовать ей, потому что каждый раз задавалась вопросами: если бы я оказалась в этих обстоятельствах, если бы мне пришлось совершать ряд таких поступков, что было бы со мной и что происходит с ее психикой? Материнская любовь вершит чудеса».

Юрий Чурсин:

«Мой герой – военный корреспондент, который служит не по заданию, а по призванию. Он владеет профессией, открытый души человек, отчасти – авантюрист. Он способен броситься в самое пекло не только ради своего профессионального призвания, но и ради кого-то другого. Откликается на помощь главной героини и всячески способствует всем ее идеям.

«Русская жена» — это редкая история, которая охватывает максимальное количество совершенно разных тем: мужской дружбы, любви, семейных отношений, взаимоотношений детей и религиозных вопросов».

Фото – телеканал «Россия»

Предыдущая статья
Программу «Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года» представили в Совете Федерации
Следующая статья
Шестой конный фестиваль «Иваново поле» собрал более 20 000 тысяч зрителей

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru