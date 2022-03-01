Дан старт международному проекту «Россия в регионе Южных морей»

В первый день весны состоялась международная онлайн-конференция «Россия в регионе Южных морей». Практика сохранения историко-культурного и научного наследия», приуроченная к 55-летней годовщине дипломатических отношений между Россией и Малайзией.

На конференции было рассмотрено современное состояние, а также перспективы отношений между странами. Особое внимание спикеры уделили российскому историческому наследию в области исследования региона.

С российской стороны конференцию открыл Николай Миклухо-Маклай, директор Фонда им. Миклухо-Маклая, а со стороны Малайзии – Наиль Латыпов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Малайзии.

В ходе мероприятия представителями Русского дома в Куала-Лумпуре, научного сообщества Малайзии, Российской академии наук, специалистами в области образования, а также общественными и политическими деятелями двух стран было представлено 10 докладов на русском и английском языках. Участниками конференции стали слушатели из России, Малайзии, Индонезии, Сербии и других стран.

На этом проект только начинается, нас ждут еще четыре конференции.

Проект «Россия в регионе Южных морей» реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая, Ассоциацией исследователей Южно-Тихоокеанского региона, Центром изучения ЮТР Института востоковедения РАН, при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Министерства иностранных дел, Русского дома в Куала-Лумпуре, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.