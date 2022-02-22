«Типичный англичанин»: культура и менталитет

Согласно описанию Ричарда Львиное Сердце из фильма «Робин Гуд»: «Смелый, честный, благородный и наивный. Типичный англичанин». С этими характеристиками сложно не согласиться, и еще можно добавить, пожалуй, тактичный и приверженец традиции.

Британский менталитет формировался вместе с особенностями страны на протяжении всей ее истории и имеет не менее важную культурную ценность. Не осознавая его особенностей, беседа с англичанином может не получиться. Даже при наличии хорошего знания английского языка, важно понимать как вести себя и реагировать.

Основными чертами британского менталитета являются вежливость, сдержанность и, конечно же, особенное чувство юмора. Также британцы стремятся к соблюдению личных границ и воспитанию свободных, уверенных в себе и творческих личностей, при этом уважая и принимая национальные и культурные особенности других стран.

Все эти характеристики естественным образом отражаются на образе жизни англичан, их традициях и образовании. Британская система образования считается классической. Благодаря сбалансированному сочетанию дисциплины и строгости, а также уважительному отношению к различным национальностям, выпускники британских школ выходят личностями со сформировавшимся мышлением и готовыми жить и адаптироваться в мультикультурной среде.

Великобритания была и остается страной с мультинациональным населением, поэтому типичный английский класс в школе состоит из представителей разных культур. Такая тенденция сохраняется и в британских школах по всему миру.

Например, в Британской Международной Школе в Москве учатся представители более, чем 65 национальностей. Преподавание ведется исключительно на английском языке учителями-носителями. Образовательная программа рассчитана на полное погружение в многонациональную среду, что, безусловно, способствует многогранному развитию личности в условиях взаимодействия с представителями других культур.

«У нас учатся представители самых разных национальностей и культурных традиций. Такая мультикультурность позволяет сформировать широту взглядов. Дети получают возможность подружиться и выстроить доброжелательные и уважительные отношения со сверстниками со всего мира», – утверждает ведущий директор школы Пол Трейнор.

Модель Британской Международной Школы является классическим примером британского образования, где гармонично сочетаются строгая дисциплина и стремление достичь высоких показателей с атмосферой взаимопонимания и взаимопомощи, создавая условия для максимально комфортной адаптации.

Для того, чтобы дети с разными культурными особенностями гармонично развивались и учились, преподаватели школы организуют множество внешкольных мероприятий, где каждый ученик может не только проявить себя, но и продемонстрировать разнообразие своей национальной принадлежности и богатство культуры.

Разнообразие национальностей в школе помогает подготовить учащихся не только к будущему образованию, но и к будущей карьере. Через общение, учебу и дружбу с учениками со всего мира студенты развивают социальные навыки, такие как коммуникация, работа в команде, взаимоподдержка, умение выслушать и договариваться, что дает им больше возможностей реализовать себя, облегчая переход от учебной среды к рабочей в условиях современных реалий. Не зря британская система образования считается одной из самых лучших по всему миру.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.