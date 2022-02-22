«Типичный англичанин»: культура и менталитет

Согласно описанию Ричарда Львиное Сердце из фильма «Робин Гуд»: «Смелый, честный, благородный и наивный. Типичный англичанин». С этими характеристиками сложно не согласиться, и еще можно добавить, пожалуй, тактичный и приверженец традиции.
Британский менталитет формировался вместе с особенностями страны на протяжении всей ее истории и имеет не менее важную культурную ценность. Не осознавая его особенностей, беседа с англичанином может не получиться. Даже при наличии хорошего знания английского языка, важно понимать как вести себя и реагировать.
Основными чертами британского менталитета являются вежливость, сдержанность и, конечно же, особенное чувство юмора. Также британцы стремятся к соблюдению личных границ и воспитанию свободных, уверенных в себе и творческих личностей, при этом уважая и принимая национальные и культурные особенности других стран.
Все эти характеристики естественным образом отражаются на образе жизни англичан, их традициях и образовании. Британская система образования считается классической. Благодаря сбалансированному сочетанию дисциплины и строгости, а также уважительному отношению к различным национальностям, выпускники британских школ выходят личностями со сформировавшимся мышлением и готовыми жить и адаптироваться в мультикультурной среде.
Великобритания была и остается страной с мультинациональным населением, поэтому типичный английский класс в школе состоит из представителей разных культур. Такая тенденция сохраняется и в британских школах по всему миру.
Например, в Британской Международной Школе в Москве учатся представители более, чем 65 национальностей. Преподавание ведется исключительно на английском языке учителями-носителями. Образовательная программа рассчитана на полное погружение в многонациональную среду, что, безусловно, способствует многогранному развитию личности в условиях взаимодействия с представителями других культур.
«У нас учатся представители самых разных национальностей и культурных традиций. Такая мультикультурность позволяет сформировать широту взглядов. Дети получают возможность подружиться и выстроить доброжелательные и уважительные отношения со сверстниками со всего мира», – утверждает ведущий директор школы Пол Трейнор.
Модель Британской Международной Школы является классическим примером британского образования, где гармонично сочетаются строгая дисциплина и стремление достичь высоких показателей с атмосферой взаимопонимания и взаимопомощи, создавая условия для максимально комфортной адаптации.
Для того, чтобы дети с разными культурными особенностями гармонично развивались и учились, преподаватели школы организуют множество внешкольных мероприятий, где каждый ученик может не только проявить себя, но и продемонстрировать разнообразие своей национальной принадлежности и богатство культуры.
Разнообразие национальностей в школе помогает подготовить учащихся не только к будущему образованию, но и к будущей карьере. Через общение, учебу и дружбу с учениками со всего мира студенты развивают социальные навыки, такие как коммуникация, работа в команде, взаимоподдержка, умение выслушать и договариваться, что дает им больше возможностей реализовать себя, облегчая переход от учебной среды к рабочей в условиях современных реалий. Не зря британская система образования считается одной из самых лучших по всему миру.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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