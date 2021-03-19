Даниил Крамер в свой день рождения откроет «Джазовый нестандарт» на «Радио России»

Пре­мье­ра руб­ри­ки «Джа­зо­вый нестан­дарт с Дани­и­лом Кра­ме­ром» состо­ит­ся на «Радио Рос­сии» в про­грам­ме «Серьез­ная музы­ка» 21 мар­та 2021 года. Сов­мест­ный джа­зо­вый про­ект «Радио Рос­сии» и Рос­сий­ско­го музы­каль­но­го сою­за (РМС) будет пред­став­лен на глав­ной феде­раль­ной радио­стан­ции в день рож­де­ния Народ­но­го арти­ста РФ, пиа­ни­ста, ком­по­зи­то­ра, педа­го­га, чле­на Сове­та РМС Дани­и­ла Кра­ме­ра, кото­ро­му 21 мар­та испол­нит­ся 61 год.

Еже­ме­сяч­ное джа­зо­вое обо­зре­ние Дани­и­ла Кра­ме­ра будет выхо­дить каж­дое тре­тье вос­кре­се­нье меся­ца. Слу­ша­те­лей ждет обзор зна­ме­на­тель­ных дат и собы­тий, а так­же фир­мен­ный мастер-класс от маэст­ро джа­за. Режис­сё­ром про­грам­мы ста­ла Ната­лья Зами­ра­ло­ва, а за музы­каль­ное оформ­ле­ние выпус­ков отве­ча­ет зву­ко­ре­жис­сёр Вла­ди­мир Тарасов.

– Поче­му «Джа­зо­вый нестан­дарт»? Про­сто мы реши­ли обыг­рать извест­ное сло­во­со­че­та­ние «джа­зо­вый стан­дарт» (попу­ляр­ная джа­зо­вая пес­ня, или инстру­мен­таль­ная ком­по­зи­ция, кото­рая слу­жит осно­вой для спон­тан­ной импро­ви­за­ции), – гово­рит кан­ди­дат искус­ство­ве­де­ния, автор и веду­щая про­грам­мы «Серьёз­ная музы­ка» Люд­ми­ла Оси­по­ва. – Но глав­ное – пото­му, что миро­вая зна­ме­ни­тость Дани­ил Кра­мер – яркая, неор­ди­нар­ная лич­ность с совер­шен­но нестан­дарт­ной пода­чей материала.

Пер­вый выпуск «Джа­зо­во­го нестан­дар­та» будет посвя­щён эсте­ти­че­ской сто­роне музы­каль­ной речи. Д. Кра­мер рас­ска­жет, как создать музы­каль­ное про­из­ве­де­ние, кото­рое смог­ло бы увлечь, захва­тить слу­ша­те­ля, заста­ви­ло бы его пере­жи­вать, и объ­яс­нит, какие спе­ци­аль­ные при­ё­мы помо­гут рас­крыть смысл, вло­жен­ный авто­ром в музы­ку. Завер­шит дебют­ный выпуск ком­по­зи­ция «Стран­ный блюз». В даль­ней­шем в руб­ри­ке Дани­и­ла Кра­ме­ра – рас­ска­зы о джа­зо­вых стан­дар­тах, жан­рах, о джа­зо­вом ритме.

– Всем музы­кан­там я желаю напи­сать самый луч­ший опус на све­те и стать гени­ем, а всем осталь­ным – понять, что музы­ка – не про­сто про­из­ве­де­ние, музы­ка – это язык, это харак­тер, это смысл, – гово­рит Дани­ил Крамер.

– Джаз в Рос­сии наби­ра­ет всё боль­шую попу­ляр­ность, и во мно­гом это про­ис­хо­дит бла­го­да­ря вели­ко­леп­ным рос­сий­ским джаз­ме­нам: они вдох­нов­ля­ют, заря­жа­ют любо­вью к джа­зу всех вокруг. Дани­ил Кра­мер – ярчай­ший при­мер, – гово­рит пер­вый заме­сти­тель пред­се­да­те­ля прав­ле­ния РМС Юлия Ива­ни­на. – В соста­ве Рос­сий­ско­го музы­каль­но­го сою­за уже несколь­ко лет дей­ству­ет Гиль­дия джа­зо­во­го искус­ства, кото­рая реа­ли­зу­ет целый ряд инте­рес­ных про­ек­тов. Мы очень рады нача­лу сотруд­ни­че­ства с глав­ной радио­стан­ци­ей стра­ны «Радио Рос­сии». Наде­ем­ся, что наша сов­мест­ная руб­ри­ка будет иметь успех у слушателей.

По сло­вам Юлии Ива­ни­ной, Рос­сий­ский музы­каль­ный союз пла­ни­ру­ет новые цик­лы про­грамм сов­мест­но с «Радио России».

Пря­мой эфир и под­каст «Джа­зо­во­го нестан­дар­та с Дани­и­лом Кра­ме­ром» в рам­ках про­грам­мы «Серьёз­ная музы­ка» будет досту­пен на сай­те «Радио России».

Нача­ло эфи­ра 21 мар­та в 23.10 час. по мос­ков­ско­му вре­ме­ни. Повтор – 27 мар­та в 01.10 час.

Фото — Татья­на ПОПКОВА

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