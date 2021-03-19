«Мужики тоже плачут»: новая мужская искренность в бадди-треке Бутылкина

Вышел мужик ночью в поле с конем, но не бес­цель­но, а в поис­ках смыс­ла жиз­ни и отве­тов на вол­ну­ю­щие вопро­сы… По при­выч­ке затя­нул свою люби­мую — про поле и коня… И понял, что хочет­ся чего-то еще, новых, так ска­зать, музы­каль­ных откры­тий и впечатлений.

И вот перед ним клас­си­че­ское пере­пу­тье, в луч­ших тра­ди­ци­ях ска­зок и былин. Пря­мо пой­дешь — услы­шишь пат­ри­о­ти­че­скую пес­ню, они сей­час и к месту, и не очень. Но ведь быва­ют ситу­а­ции, когда не до дел госу­дар­ствен­ной важ­но­сти и герой­ства, настро­е­ние не то. Не ощу­ща­ешь себя сей­час все­об­щим заступ­ни­ком, спа­си­те­лем и бор­цом за пра­вое дело — меня бы кто спас, за меня поборолся…

Нале­во пой­дешь — тут пес­ни про тусов­ки, веч­ный празд­ник, про­жи­га­ние жиз­ни, засто­лья с мужи­ка­ми, про «бро», моих паца­нов, пацан­скую друж­бу. Смот­ри­те, как мы зажи­га­ем, нам тут и без баб хоро­шо. Или у нас тут клуб для тех, кто со сталь­ны­ми яйца­ми, мы за насто­я­щее брат­ство горой, а под­каб­луч­ни­ки — да какие они мужи­ки. А напра­во пой­дешь — там пес­ни о тос­ке по тем самым бабам и о несчаст­ной любви.

Иллю­зия выбо­ра есть, но какой это выбор, все не то! А где же оно, то самое, глу­бо­кое, душев­ное, где они, пес­ни про самые сокро­вен­ные, такие глу­бо­ко лич­ные поис­ки и ски­та­ния, вол­не­ния и бес­ко­неч­ные блуж­да­ния? Хочет­ся услы­шать о том, о чем мужи­ки «в при­лич­ном обще­стве мол­чат» да и вооб­ще дер­жат в себе. Слезы.

При этой мыс­ли перед взо­ром пут­ни­ка откры­ва­ет­ся то ли нико­гда не суще­ство­вав­шая, то ли досе­ле ему неиз­вест­ная доро­га. Пря­мо как в зна­ме­ни­том филь­ме появи­лась несу­ще­ству­ю­щая «Трас­са 60», где сбы­ва­ют­ся жела­ния, прав­да, в самом неожи­дан­ном све­те. Это новый путь в музы­ке и куль­ту­ре — путь откро­вен­но­го раз­го­во­ра о муж­ских сле­зах. И доро­гу эту про­то­рил Бутыл­кин сво­им новым тре­ком «Мужи­ки тоже плачут».

Сле­зы выры­ва­ют­ся нару­жу даже у самых бру­таль­ных мужи­ков, это факт. Но тут еще важ­но выбрать пра­виль­ный тон раз­го­во­ра на щекот­ли­вую тему — без нра­во­уче­ний, зауми, сюсю­ка­нья и всхли­пы­ва­ний в жилет­ку, не как врач с паци­ен­том, а по-житей­ски, как буд­то на кухне. И это у Бутыл­ки­на полу­чи­лось… бла­го­да­ря кон­трасту юмо­ра и серьез­но­сти, чет­ко выве­рен­ной, как у шеф-пова­ра, про­пор­ции меж­ду ними.

«Овсян­кин умер», — так начи­на­ет­ся трек, сра­зу, с без­апел­ля­ци­он­но­го заяв­ле­ния о смер­ти одно­класс­ни­ка. Его беда не уни­каль­на — «ну да, буха­рик». Хоть и он сам дошел до жиз­ни такой, все рав­но очень жал­ко. В целом пацан нор­маль­ный был, свой, род­ной, нахлы­ну­ли вос­по­ми­на­ния о том, как «за Наташ­кой с ним бега­ли по дво­ру и дер­га­ли за косу». И заще­ми­ло. «От мик­ро­фо­на я гла­за не пря­чу, мужи­ки тоже пла­чут», — да, Бутыл­кин пони­ма­ет меня, мужи­ка. Рано или позд­но такое слу­ча­ет­ся со все­ми нами.

Но отда­дим долж­ное: трек не ска­ты­ва­ет­ся в уны­ние: почти­ли память, а соп­ли не жуем. Сле­ду­ю­щий куп­лет, вопре­ки ожи­да­ни­ям, совсем не о том, как хоро­шо мы про­ве­ли школь­ные годы с Овсян­ки­ным, это не пани­хи­да. Погру­сти­ли, про­сти­лись и хва­тит, темп уско­ря­ет­ся, и сме­ня­ет­ся тема.

Теперь пого­во­рим о фут­бо­ле — панен­ка Федо­ра Смо­ло­ва на домаш­нем «Чем­пи­о­на­те мира-2018» — это тра­ге­дия. Вот где мужи­ки выпу­сти­ли пар, пере­жив все эмо­ции — от гор­до­сти за сбор­ную и вос­тор­га до горе­чи неле­по­го пора­же­ния от хор­ва­тов, буду­щих вице-чем­пи­о­нов. Да, тогда мож­но было и всплак­нуть, раз­ре­шить себе это и дать карт-бланш, вло­жив в эти сле­зы и все лич­ное, что набо­ле­ло-наки­пе­ло. Но сей­час мно­гое пере­жи­то, прой­де­но столь­ко дорог, и то фут­боль­ное пора­же­ние уже вос­при­ни­ма­ет­ся с юмо­ром и носталь­ги­ей, как эпи­зод в исто­рии, кото­ро­му мы были свидетелями.

Все же Бутыл­кин смот­рит на муж­ские сле­зы с пози­ции силы. Муж­чи­на в любом слу­чае берет себя в руки, не теря­ет кон­троль над ситу­а­ци­ей и трез­вый рас­су­док, не поз­во­ля­ет пода­вить себя и дать эмо­ци­ям верх, несмот­ря на минут­ную сла­би­ну. Выпу­стил пар, под­нял­ся и отрях­нул­ся — вот фило­со­фия насто­я­щих мужи­ков, кото­рые не раз­ме­ни­ва­ют­ся на мелоч­ные сле­зы. «Когда сго­ре­ла дача и о любов­ных неуда­чах» — мужи­ки не плачут.

Еще пару слов о музы­каль­ной состав­ля­ю­щей. В осно­ве тре­ка камер­ная мело­дия, даже мож­но ска­зать, бар­дов­ская, но в ней нашлось место для весе­лья и бала­га­на. Они «встро­е­ны» так умест­но, что не затме­ва­ют и не опош­ля­ют идею тон­ко­сти и хруп­ко­сти муж­ской души, а орга­нич­но допол­ня­ют ее. Соче­та­ние жен­ских бэков и при­коль­ных нетри­ви­аль­ных сэмплов (фраг­мент транс­ля­ции Пер­во­го кана­ла с голо­сом ком­мен­та­то­ра Жеки Сави­на — «Кра­са­вы», рев авто­мо­би­ля) отра­жа­ет эту двой­ствен­ность тре­ка и его глу­би­ну. Есть невзго­ды, но без иро­нии никуда.

Все мы зна­ем бад­ди-муви — филь­мы о муж­ской друж­бе, в духе «1+1» или «Досту­чать­ся до небес», а «Мужи­ки тоже пла­чут» это бад­ди-трек — пес­ня друг, уте­ша­ю­щая, но меж­ду тем не даю­щая рас­кис­нуть и не подав­ля­ю­щая волю.

Бутыл­кин — новый артист на музы­каль­ной сцене. Не так дав­но он дебю­ти­ро­вал с тре­ком «Знаю Мама», о том, как самый доро­гой чело­век тос­ку­ет без вни­ма­ния от род­но­го сына. И все­го две этих пес­ни закре­пи­ли его ста­тус как «муж­ско­го арти­ста» под­ни­ма­ю­ще­го про­бле­мы «силь­но­го пола». Он балан­си­ру­ет на тон­кой гра­ни, не ска­ты­ва­ясь при этом в шан­сон, музы­ку для блат­ных паца­нов, тре­ки для дис­ко­те­ки в тре­ни­ках во дво­ре или про­ку­рен­но­го кара­оке-клу­ба в под­ва­ле. Музы­ка Бутыл­ки­на вобра­ла в себя задор песен в духе «Музы­ки для мужи­ка» груп­пи­ров­ки «Ленин­град» или нетлен­ной «Ели мясо мужи­ки» «Коро­ля и Шута», но и сохра­ни­ла в себе роман­ти­ку и искрен­ность бар­дов-шести­де­сят­ни­ков. Навер­ное, в этом и есть суть уни­каль­но­го сти­ля «бар­д­ха­ус», кото­рый нащу­пал Бутыл­кин. Это интел­ли­гент­ная и глу­бо­ко­мыс­лен­ная музы­ка, кото­рая отзо­вет­ся и рабо­тя­ге и хип­сте­ру, и сине­му ворот­нич­ку, и бело­му, и шах­те­ру, и про­фес­со­ру… И даже милым дамам, пони­ма­ю­щим муж­чин, как самих себя.

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