Джазовый концерт «JAZZ & TANGO» среди картин современных художников «Арт-галереи»

21 марта 2021 года артисты музыкального коллектива «ART-COLLAGE» исполнят специальную, легкую музыкальную программу «JAZZ & TANGO», в которой прозвучат в джазовом стиле и ритмичные, чувственные, всеми любимые композиции танго. Концерт состоится в галерее современного искусства «Арт-галерее», расположенной в торговом центре «Пятое авеню» (Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32).
В программе – Ф. Синатра, Г. Манчини, Дж. Гершвин, Л. Армстронг, А. Пьяццолла. Среди картин звучит прекрасная музыка...
Павел Солдатиков (скрипка, художественный руководитель)
Александр Карпенко (контрабас)
Иван Соколов (фортепиано)
Начало в 17:00.
Подробности и билеты по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.