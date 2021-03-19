Джазовый концерт «JAZZ & TANGO» среди картин современных художников «Арт-галереи»

21 мар­та 2021 года арти­сты музы­каль­но­го кол­лек­ти­ва «ART-COLLAGE» испол­нят спе­ци­аль­ную, лег­кую музы­каль­ную про­грам­му «JAZZ & TANGO», в кото­рой про­зву­чат в джа­зо­вом сти­ле и рит­мич­ные, чув­ствен­ные, все­ми люби­мые ком­по­зи­ции тан­го. Кон­церт состо­ит­ся в гале­рее совре­мен­но­го искус­ства «Арт-гале­рее», рас­по­ло­жен­ной в тор­го­вом цен­тре «Пятое аве­ню» (Москва, ул. Мар­ша­ла Бирю­зо­ва, д. 32).

В про­грам­ме – Ф. Сина­тра, Г. Ман­чи­ни, Дж. Гер­швин, Л. Арм­стронг, А. Пьяц­цол­ла. Сре­ди кар­тин зву­чит пре­крас­ная музыка...

Павел Сол­да­ти­ков (скрип­ка, худо­же­ствен­ный руководитель)

Алек­сандр Кар­пен­ко (кон­тра­бас)

Иван Соко­лов (фор­те­пи­а­но)

Нача­ло в 17:00.

Подроб­но­сти и биле­ты по пред­ло­жен­ной ссылке.

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