Danil Danot: 343 килограмма искусства из Красноярска

В Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot. Проект реализован в форме инсталляционного перформанса.

Тотальная инсталляция – неотъемлемая часть вовлечённого перформативного процесса, авторского символического действия, которое происходить в выставочном зале Арткоммуналки. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника.

«Danil Danot исследует труд художника на собственном примере. Побочкой трудоголизма становится постоянная тревога и прокрастинация. Вместо работы Данил прокрастинирует на миллиметровке, расставляя точки линером, смотрит фильмы на Кинопоиске, пьет чай с друзьями и играет в шахматы, пинает мяч и играет на гитаре. Доказывая себе, что искусство – это работа, а труд художника – тоже труд», – свидетельствует арт-критик Оксаны Будулак.

Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект.

Danil Danot – победитель Десятого открытого международного грантового конкурса проектов в области визуального искусства и литературы «АРТКОММУНАЛКА 23-24».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.