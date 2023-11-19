Музей «Садовое кольцо» открыл выставку «50 лет жилому дому серии П-3», посвященную панельным домам советского «бизнес-класса». Первое экспериментальное 16-этажное здание серии было построено в 1973 году по адресу Ленинский проспект, 150, а уже с 1974 года П-3 запустили в массовое производство. С учетом более поздних модернизированных версий такие дома строили до 2015 года.

На выставке представлен макет дома серии П-3, фотографии и фрагменты кинохроники 1970–1980-х годов, плакаты с изображением Олимпийской деревни, а также публикации из советских архитектурных журналов. Кроме того, в экспозиции будут представлены современные снимки, сделанные куратором Денисом Ромодиным, на которых запечатлен процесс реставрации домов серии П-3.

Возведение зданий из готовых конструкций Москва осваивала с конца 1940-х годов, а к 1970 году они составляли уже более 90% всего строящегося жилья. Однако со второй половины 1950-х годов, после выхода постановления о борьбе с архитектурными излишествами, остро встал вопрос о том, как визуально разнообразить фасады типовых зданий. Эксперименты с использованием керамической плитки нескольких цветов и окраски бетонных поверхностей не увенчались успехом, так что к началу 1970-х годов фасады новых домов оставались довольно однообразными — белая или серая каменная и бежево-белая керамическая облицовки. Устарели и параметры жилья: эксплуатация выявила неудобство планировки и ощутимую недостаточность метража.

Авторами новой серии — П-3 — стали архитекторы и инженеры Московского научно-исследовательского и проектного института типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП) и научно-производственного объединения «Прокатдеталь»: Андрей Самсонов, Абрам Биргер, Валентин Объедков и другие. Первые дома серии были 16-этажными, каждая секция имела четыре квартиры на этаже: две двухкомнатные и две трехкомнатные, расположенные попарно в зеркальном отражении. Укрупненный шаг поперечных стен (3 и 3,6 метров) позволил разнообразить планировку и увеличить метраж комнат. Дома серии П-3 первыми в Москве получили просторные колясочные в подъезде. Входная группа имела сплошное остекление и два теплоизоляционных тамбура, соединенных дверью, что позволяло летом сделать проход в подъезд сквозным, а в холодное время года — зигзагообразным, для сохранения тепла. Для фасадов было разработано интересное колористическое решение — контрастные белые или красные полосы между окон и вертикальное цветовое заполнение ниш, причем покраска осуществлялась непосредственно на производстве кремнийорганической эмалью.

Красно- и сине-белые дома этой серии стали своеобразным символом Москвы 1970–1980-х годов: они постоянно появлялись на обложках архитектурных изданий, в них жили герои фильмов «Москва слезам не верит» (1979, реж. Владимир Меньшов) и «Вам и не снилось…» (1980, реж, Илья Фрэз). Экспериментальный квартал в Тропарево на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, построенный в конце 1970-х годов, попал в объективы многих советских фотографов — Наума Грановского, Николая Рахманова, Бориса Томбака, а в 1980 году дома именно этой серии приняли участников XXII Летних Олимпийских игр и сформировали архитектурный облик московской Олимпийской деревни.

Несмотря на то что при выпуске серии в массовое производство оформление зданий сильно упростили, лишив архитектурно-художественной изюминки (пришлось отказаться от некоторых элементов вроде фигурного карниза и контрастных горизонтальных полос между окон), серия П-3 открыла архитекторам поле для экспериментов. Элементы серии использовались при строительстве здания гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте (1980, арх. Андрей Самсонов, Аркадий Бергельсон, Анатолий Зобнин) и ансамбля домов-парусов на Нагатинской набережной (конец 1970-х — 1984, гл. арх. Римма Алдонина), который надолго стал узнаваемым символом района. На основе П-3 проектировались не только жилые, но и административные здания — например, здание Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований на проспекте 60-летия Октября, 9 (1982, арх. Анатолий Зобнин). Таким образом, различная комбинация элементов серии П-3 позволила в условиях типового индустриального домостроения создавать в районах массовой застройки необходимые архитектурные акценты.