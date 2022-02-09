Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали чувства на публике

На недавней премьере фильма актеры вместе позировали фотографам! Правда ли, что пара уже давно живет вместе? Общается ли Данила со своей дочерью от модели Ольги Зуевой? Почему звезда перестал сниматься в кино?

Имена Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского постоянно появляются рядом в заголовках СМИ. Недавно знаменитости в очередной раз подогрели слухи о романе. Актеры посетили одну из кинопремьер, где держались за руки и бросали друг на друга нежные взгляды. Очевидцы говорят, что блондинка не стеснялась прилюдно гладить мужчину по спине.

«Это выглядело как официальное заявление для прессы и поклонников. Их видели вместе в ресторанах и на мероприятиях. Нет никакого смысла скрывать, поэтому просто пожелаем им счастья», — говорит светский журналист Александра Кошкина.

«Ослепительная пара», — считает актриса Ирина Горбачева.

«Главное, что люди нашли друг друга и смогли состыковаться. Надеюсь, что у них получится не ревновать к победам. Тогда это будет очень крутой тандем», — уверена певица Наталья Власова.

«Если они счастливы друг с другом, то стоит порадоваться за них. Совет да любовь», — улыбается актриса Юлия Васильева.

Первые слухи о романе между звездами появились еще несколько лет назад. Данила и Оксана сблизились на съемках фильма, где играли супругов.

«У нас с главным героем только один поцелуй», — кокетничает актриса.

«Мы прекрасно это делали, верили в себя, друг в друга и в историю. У меня есть огромная любовь и нежность», — делится Козловский.

«Они показали очень глубокую любовь. Такое сыграть невозможно. Чувства и эмоции либо есть, либо их нет», — уверена светский журналист Александра Кошкина.

Знаменитости долгое время никак не комментировали свои отношения. На тот момент актеры были несвободны.

«Мы живем в сложное время, когда можно задеть те или иные чувства, совершенно того не желая», — рассуждает Данила.

«Мы говорим только о фильме», — отвечает на вопросы о романе Оксана.

Личная жизнь Акиньшиной всегда вызывала интерес у публики. В 14-летнем возрасте актриса начала встречаться с Алексеем Чадовым, а в 16 бросила его ради рок-музыканта Сергея Шнурова. По слухам, лидер «Группировки Ленинград» тогда был женат. Позже у девушки был недолгий союз с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, от которого она родила ребенка. СМИ писали, что, будучи в браке, она закрутила роман с певцом Алексеем Воробьевым. Через год они разбежались. После этого Оксана вышла замуж за кинопродюсера Арчила Геловани и родила ему двоих детей.

«У нее в приоритете – привлечение внимания и карьера. Любые ее отношения начинаются с ярких и острых ощущений, а после сближения они превращаются в рутину. Тогда она уходит», — объясняет психолог Анна Адамова.

У Данилы Козловского тоже было много звездных партнерш. Мужчине приписывали роман с дочерью Михаила Боярского, Лизой. По слухам, известный отец настоял на их разрыве. Вскоре актер женился на коллеге по театру Уршуле Марка. Супруги прожили вместе меньше трех лет. Позже знаменитость стали замечать в компании Юлии Снегирь и Зои Дойч. А потом он объявил о своем романе с моделью Ольгой Зуевой, которая родила ему ребенка. Поклонники считали, что молодые люди очень подходят друг другу.

Весной 2020 года звезда «Духless» рассказал о расставании с Зуевой. Мужчина признался, что очень виноват перед бывшей возлюбленной и дочерью.

«Ему было стыдно за то, что он уходит от женщины с ребенком. Данила чувствует себя виноватым, но хочет быть с партнершей, с которой ему комфортно. Творческие люди всегда должны испытывать эмоции», — уверена психолог.

В это же время появилась информация, что Акиньшина подала на развод с супругом. Когда хейтеры поняли, в чем дело, то атаковали соцсети актеров.

«Разлучница! Совсем ему не пара. Зуева была лучше», «Какой кошмар. Вот нравы. Бросил жену и дочь. Позорище», «Побросали своих детей и живут счастливо. Надолго ли такое счастье?» — писали в комментариях.

Знаменитости не реагируют на критику. В прессе давно говорят о том, что влюбленные живут вместе, но не вдвоем, а с детьми Оксаны: Филиппом, Константином и Эммой. Козловский не забывает и о своей дочери. Он регулярно летает в Нью-Йорк, где живут Ольга с его наследницей.

В последнее время актер пробует себя в новых профессиональных сферах. Он реже появляется на экране. Сейчас Данила продюсирует фильмы и снимает сериалы.

«Впереди много планов. У нас в разработке около 30 проектов, плюс несколько полнометражных фильмов», — делится звезда.

Козловский признается, что пока не собирается покорять Голливуд. Несколько лет назад он снялся в четырех англоязычных картинах и решил, что ему лучше работать на родине.

«Камера, мотор, а у меня белый лист. Не могу произнести ни слова. Режиссер говорит: «Второй дубль, третий дубль». А я опять все забываю. После смены мне приходит письмо, чтобы в следующий раз я приходил на площадку с выученным текстом. А там никому не объяснишь, что ты выучил, но растерялся. Может, у тебя почка болит. Никого не волнует. Если ты играешь в высшей лиге, то будь добр играть, либо уходи», — вспоминает Данила.

В России звезде тоже не просто, ведь у него есть множество конкурентов. Главный соперник артиста – Александр Петров, которого сейчас можно увидеть почти во всех отечественных фильмах.

«Последние несколько лет я не так много снимаюсь, но это мой сознательный выбор. Решение связано с различными процессами, которые происходят в моей жизни. И это сильно отразилось на количестве ролей», — говорит Козловский.

«Каждый человек уникален, и у каждого из нас есть что-то необычное. Даже если это близнецы, они все равно разные», — уверен Петров.

Данилу Козловского до сих пор считают одним из самых успешных и высокооплачиваемых актеров. СМИ пишут, что всего за полдня на съемочной площадке знаменитость получает от 500 тысяч до одного миллиона рублей! По некоторым данным, его годовой доход составляет почти 100 миллионов рублей. А вот заработки Александра Петрова намного скромнее. За предыдущий год он заработал всего 23 миллиона рублей.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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