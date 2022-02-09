Филипп Киркоров заявил, что хочет уйти со сцены!

Поп-король рассказал, что готов сменить профессию. Из-за чего он разочаровался в своем окружении? Кто из друзей артиста использовал его ради своей выгоды? Чем теперь займется певец? Правда ли, что дети знаменитости не хотят идти по его стопам?

Филипп Киркоров признался, что устал от шоу-бизнеса. Певец давно смирился с жестким графиком работы, а вот скандалы и интриги до сих пор больно ранят артиста. По словам короля эстрады, недавно его снова предали!

«Больше никого не пущу в свой мир. Хорошим это не заканчивается. Люди бывают очень коварными, они используют тебя в личных целях. Я больше не хочу таких уроков в своей жизни», — пожаловался исполнитель.

В прошлом году знаменитость лишился прибыльного бизнеса. У Филиппа было свое агентство праздников, которое сейчас существует без участия музыканта.

«У нас закончился контракт со старым менеджментом и директором. Закончился контракт – начинается антракт», — шутит певец.

Ранее Киркоров отзывался о директоре компании с теплом. Геннадий Рыбак был ему не только лучшим другом, но и помощником. Мужчина организовывал гастроли и туры исполнителя.

«Не надо пускать в свой мир даже тех людей, которые вам кажутся самыми близкими. Не стоит наивно полагать, что вы любимы», — заявляет артист.

Киркоров больше не общается и с другим важным для него человеком – Аллой Пугачевой. По слухам, между бывшими супругами произошел конфликт, о котором никто из них не хочет говорить. Потом он уволил свою домработницу Люсю. Женщина служила ему десятилетиями.

«Настало время, когда нам нужно было расстаться. Наверное, мы просто устали друг от друга», — объяснял певец.

По словам Киркорова, на эстраде слишком много зависти и сплетен. Поэтому певец задумался о смене профессии. Он считает, что с новой работой сможет больше времени уделять семье.

«Я открыт ко всему. Люблю эксперименты не только в жизни, но и в музыке, в песнях и в сексе», — откровенничает поп-король.

Филипп рассказал журналистам, что с детства мечтал стать актером. После школы он пытался поступить в ГИТИС, но его не взяли. В приемной комиссии сказали, что ему не хватает вокальных данных. Теперь у мужчины есть все шансы покорить кинематограф. Киркоров уже появлялся на большом экране в образах святого Валентина, охранника и Жар-птицы.

«Если говорить о работе в кино и театре, то я бедствую. Я с удовольствием бы снимался и выходил на театральную сцену, если бы мне предлагали интересные роли», — уверен знаменитость.

Многие коллеги артиста считают, что ему ни в коем случае не стоит бросать сцену.

«Он уже много раз уходил и уставал. Потом взбодрился и пошел дальше петь», — вспоминает актриса Ирина Горбачева.

Режиссеры пока не предлагают Киркорову серьезные роли.

«Есть хорошие гениальные артисты, а есть звезды. Звезда – это образ, который человек создает и не может его менять. Люди хотят смотреть на него, не как на актера», — объясняет режиссер Тимур Бекмамбетов.

Пока нет больших проектов, поп-король не против съемок в клипах. Недавно Давид Манукян предложил Филиппу роль бандита в своем новом видео. Ради этого король эстрады даже сбрил бороду. В певца бросали перья и накрывали его лицо полиэтиленовой пленкой!

«Когда мы рассказали ему эту идею, то он загорелся. Он любит пробовать себя в новых амплуа», — поделился рэпер Дава.

«Киркоров — уникальный человек, который умеет оставаться на волне хайпа и актуальности. Это либо есть, либо этого нет», — уверена телеведущая Алена Водонаева.

Исполнитель считает, что профессия актера даст ему возможность чаще бывать с детьми. Сейчас он практически не видит наследников. Мужчина вынужден брать их с собой на светские мероприятия, чтобы хоть где-то проводить с ними больше времени. Многие замечают, что Алле-Виктории и Мартину вечеринки не по душе.

«Они этого не любят, но терпят ради папы. Я уже даже не говорю, чтобы они улыбались. Дети не умеют улыбаться на камеру», — вздыхает артист.

Знаменитость рассказал, что его дочь мечтает стать архитектором, а сын – футболистом. Мартин ходит на тренировки четыре дня в неделю. Мальчик играет в команде на позиции форварда.

«Ему очень нравится футбол. Но пока рано говорить о каких-то данных, чтобы стать известным спортсменом. Мартину всего девять лет», — делится Филипп.

Поклонники заметили, что наследники певца не любят яркие и кричащие наряды. В отличие от звездного отца, они предпочитают одеваться скромно.

«Они сами выбирают одежду. Я могу их только направить или предложить выбор. Я очень рад, что у Аллы-Виктории и Мартина есть вкус», — хвастается звезда.

Киркоров признается, что не обижается на детей. Певец в какой-то степени рад, что наследники не хотят идти по его стопам. Поп-король прекрасно знает, что на пути к славе множество трудных испытаний.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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