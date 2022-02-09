Лев Лещенко встретил 80-летие на сцене!

1 февраля 2022 года Льву Лещенко исполнилось 80 лет! Свой юбилей, как подобает большому артисту, он отпраздновал на сцене. Исполнитель устроил большой концерт, куда пригласил звездных гостей.

«Я проснулся сегодня в пять утра, долго мучился от всевозможных мыслей. Потом выпил кофе и рванул сюда», — рассказал виновник торжества.

За кулисами мероприятия царила праздничная атмосфера. Гости поздравляли именинника и вспоминали интересные истории, связанные с ним.

«Я помню, как мы в Диснейленде напугали кореянок. Мы были в комнате страха, а после этого решили спрятаться за угол. Выскочили на кореянок, которые очень испугались. До сих пор, по-моему, бегут», — смеется Сосо Павлиашвили.

Оказалось, что для многих артистов Лещенко стал не только другом и наставником, но и проводником в мир шоу-бизнеса.

«34 года назад этот гениальный и великий певец буквально пробил мне путь и сказал: «Иди», — вспоминает Маша Распутина.

Тогда начинающая певица выступала на разогреве у прославленного исполнителя во время его концерта в городе Николаев. По ее словам, именно благодаря Льву Валерьяновичу она решилась кардинально изменить свою жизнь!

«Он похвалил меня и спросил, где я выступаю. Я сказала, что работаю в программе варьете. На что он ответил: «Хватит тебе там уже работать, не зацикливайся на этом. Становись большой звездой», — рассказывает Распутина.

Знаменитость в свое время помог юной певице Алсу поверить в себя. Девочка только начинала путь к славе и часто обращалась к мужчине за советом.

«Наши родители дружили, поэтому я с детства была под таким надежным крылом. Он поддерживал меня с самых первых шагов», — вспоминает исполнительница.

«Я до сих пор трепещу перед ним, как мальчик. Испытываю к нему необыкновенное уважение», — делится Валерий Меладзе.

Друзья в один голос твердят, что Лев Валерьянович – уникальный человек. Он никогда ни с кем не ругался и не был замечен в скандалах. Звезда привык решать спорные ситуации мирным путем. Коллеги признаются, что любят его за мудрость, талант, харизму и еще кое-что.

«У меня одно слово на уме – сексуальный», — смеется певица Жасмин.

«Так, держи себя в руках», — успокаивает коллегу Алсу.

Лучший друг артиста – Владимир Винокур поздравил именинника в своей фирменной ироничной манере.

«Что такое юбилей? Это когда много цветов, а ты все слышишь», — улыбается юморист.

Легендарные Левчик и Вовчик дружат уже более полувека. Все началось с розыгрыша. Студент Лещенко обманул Винокура, выдав себя за преподавателя. Знаменитости до сих пор подшучивают друг над другом, а иногда и над своими родственниками.

«Когда мы где-то вместе находимся, то он звонит ко мне домой и представляется мной. Подзывает Иру и говорит, что немного приболел. Она только со второй фразы понимает, что это не я», — смеется певец.

Исполнитель говорит, что Ирина привыкла к юмору друзей и даже не обижается. Супруги живут вместе 44 года. Лев Валерьянович уверяет, что с каждым днем их любовь становится все крепче.

«На самом деле формула очень проста: сдержанность, корректность друг к другу, терпение и возможность сохранить свое жизненное пространство. У каждого в доме должна быть своя территория», — уверяет артист.

Жена знаменитости преподнесла ему в день рождения трогательный подарок. Ирина сочинила романтическое эссе.

«Она очень здорово пишет. Я все время ей говорю о том, чтобы начала писать романы. Но она не хочет. В этот раз призналась, как она меня любит и за что. Крупными буквами», — делится певец.

Гости весь вечер осыпали юбиляра комплиментами и восхищались его цветущим внешним видом. Многие не верят, что энергичному Льву Валерьяновичу исполнилось 80 лет!

«Всего 80. Сейчас для мужчины это ничего. Он молод и полон сил. Его голос прекрасно звучит, а взгляд такой же искристый», — считает вдова Иосифа Кобзона, Нелли.

«Секрет долголетия заключается в том, чтобы всегда оставаться на позитиве», — уверен певец Игорь Корнелюк.

Лещенко признается, что все дело в хороших генах.

«Батюшка дожил до 100 лет! Я рассчитал для себя хотя бы 110 лет, так что подводить итоги не собираюсь. Тем более при нынешних технологиях», — заявляет именинник.

При этом исполнитель не отрицает, что тоже прикладывает определенные усилия.

«Делаю утреннюю разминку. Нужно немного покрутиться, сделать зарядку и подышать свежим воздухом», — советует звезда.

Лещенко говорит, что пока не планирует уходить на заслуженный отдых. По словам знаменитости, дело вовсе не в финансах. У мужчины есть собственный бизнес, который приносит неплохую прибыль.

«Завод. Но это не просто заводик, а лесопромышленный комплекс. Я там учредитель. Сейчас вместе со мной этим занимаются мой племянник и его друг. У нас идет достаточно активная работа», — делится музыкант.

Лев Валерьянович признается, что за 50 лет творческой деятельности очень привык к сцене и любви зрителей. Певец не представляет свою жизнь без выступлений и громких аплодисментов.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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