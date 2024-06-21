Дарья ПОГОДИНА: «Каждая новая роль — это новый вызов»

Популярная актриса Дарья Погодина в эксклюзивном интервью рассказала о борьбе со стрессами и своих принципах в профессии.

– Дарья, говорят, для полноценного профессионального роста и чтобы избежать «скуки» желательно менять место работы раз в 3-5 лет. Актерам это тоже нужно?

– В актерской профессии все немного иначе. Мы меняем роли, проекты, иногда даже жанры, и это помогает избежать рутины. Каждая новая роль — это новый вызов, новая история и новый опыт. Поэтому смена места работы не так важна, как постоянное развитие и поиск новых интересных проектов.

– Как вы привыкли бороться со стрессами?

– Стрессы неизбежны в нашей профессии, особенно перед премьерой или важными съемками. Мне помогают медитация, йога и шопинг. Также очень важно иметь поддержку близких людей, которые всегда готовы выслушать и поддержать.

– Как, по-вашему, актер должен переживать судьбу героя, чтобы хорошо играть, или достаточно просто хорошо играть?

– Я считаю, что актер должен действительно жить судьбой своего героя. Только так можно передать настоящие эмоции и сделать игру правдоподобной. Конечно, технические навыки тоже важны, но без искренности и глубины персонаж будет выглядеть плоским и неинтересным.

– Как по-вашему, термин «актерская игра» оправдан? Это, правда, игра или просто грамотно подобранный актер?

– Термин «актерская игра» вполне оправдан. Это действительно игра, но не в смысле легкомысленного развлечения. Это глубокий процесс, требующий мастерства, эмпатии и полного погружения в роль. Грамотно подобранный актер — это только половина успеха, остальное зависит от его умения вжиться в образ.

– Актер — это искусство или ремесло?

– Актерство — это и искусство, и ремесло. С одной стороны, это творческий процесс, требующий вдохновения и таланта. С другой стороны, это тяжелая работа, требующая постоянного самосовершенствования, дисциплины и технических навыков.

– Нравится ли вам ваша карьера, что хотелось бы поменять, усовершенствовать?

– Мне очень нравится моя карьера, я получаю огромное удовольствие от своей работы. Конечно, всегда есть стремление к совершенству. Хотелось бы попробовать себя в новых жанрах, поработать с разными режиссерами и, возможно, больше времени уделять развитию собственных проектов.

– Как происходит процесс подготовки к роли?

– Процесс подготовки к роли начинается с изучения сценария и анализа персонажа. Я стараюсь понять его мотивацию, его внутренний мир. Затем следуют репетиции, работа с режиссером и партнерами по сцене. Иногда приходится изучать новые навыки или даже менять внешний облик для роли.

– Вы разноплановая актриса? Какие персонажи привлекают вас больше всего для игры?

– Я стараюсь быть разноплановой актрисой и не ограничивать себя одним типажом. Меня привлекают сложные, многогранные персонажи, с богатой внутренней жизнью. Особенно интересны роли, которые бросают вызов и требуют выхода из зоны комфорта.

– На что вы никогда не пойдете ради роли?

– Я никогда не пойду на компромисс с собой и своими принципами. Важно оставаться верной себе и своим ценностям, даже если это значит отказаться от какой-то роли. Для меня важнее всего честность и искренность в работе.