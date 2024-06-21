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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дарья ПОГОДИНА: «Каждая новая роль — это новый вызов»

editor
By editor
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дарья погодина

Популярная актриса Дарья Погодина в эксклюзивном интервью рассказала о борьбе со стрессами и своих принципах в профессии.

– Дарья, говорят, для полноценного профессионального роста и чтобы избежать «скуки» желательно менять место работы раз в 3-5 лет. Актерам это тоже нужно?  

– В актерской профессии все немного иначе. Мы меняем роли, проекты, иногда даже жанры, и это помогает избежать рутины. Каждая новая роль — это новый вызов, новая история и новый опыт. Поэтому смена места работы не так важна, как постоянное развитие и поиск новых интересных проектов.  

– Как вы привыкли бороться со стрессами?

–   Стрессы неизбежны в нашей профессии, особенно перед премьерой или важными съемками. Мне помогают медитация, йога и шопинг. Также очень важно иметь поддержку близких людей, которые всегда готовы выслушать и поддержать.

–   Как, по-вашему, актер должен переживать судьбу героя, чтобы хорошо играть, или достаточно просто хорошо играть?  

– Я считаю, что актер должен действительно жить судьбой своего героя. Только так можно передать настоящие эмоции и сделать игру правдоподобной. Конечно, технические навыки тоже важны, но без искренности и глубины персонаж будет выглядеть плоским и неинтересным.  

– Как по-вашему, термин «актерская игра» оправдан? Это, правда, игра или просто грамотно подобранный актер?  

– Термин «актерская игра» вполне оправдан. Это действительно игра, но не в смысле легкомысленного развлечения. Это глубокий процесс, требующий мастерства, эмпатии и полного погружения в роль. Грамотно подобранный актер — это только половина успеха, остальное зависит от его умения вжиться в образ.  

– Актер — это искусство или ремесло?

–   Актерство — это и искусство, и ремесло. С одной стороны, это творческий процесс, требующий вдохновения и таланта. С другой стороны, это тяжелая работа, требующая постоянного самосовершенствования, дисциплины и технических навыков.

–   Нравится ли вам ваша карьера, что хотелось бы поменять, усовершенствовать?  

– Мне очень нравится моя карьера, я получаю огромное удовольствие от своей работы. Конечно, всегда есть стремление к совершенству. Хотелось бы попробовать себя в новых жанрах, поработать с разными режиссерами и, возможно, больше времени уделять развитию собственных проектов.  

– Как происходит процесс подготовки к роли?

–   Процесс подготовки к роли начинается с изучения сценария и анализа персонажа. Я стараюсь понять его мотивацию, его внутренний мир. Затем следуют репетиции, работа с режиссером и партнерами по сцене. Иногда приходится изучать новые навыки или даже менять внешний облик для роли.  

– Вы разноплановая актриса? Какие персонажи привлекают вас больше всего для игры?  

– Я стараюсь быть разноплановой актрисой и не ограничивать себя одним типажом. Меня привлекают сложные, многогранные персонажи, с богатой внутренней жизнью. Особенно интересны роли, которые бросают вызов и требуют выхода из зоны комфорта.  

– На что вы никогда не пойдете ради роли?

–   Я никогда не пойду на компромисс с собой и своими принципами. Важно оставаться верной себе и своим ценностям, даже если это значит отказаться от какой-то роли. Для меня важнее всего честность и искренность в работе.

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