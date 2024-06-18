«Все началось с детского сада»: Поп-певица OBMANI рассказала о том как пришла в музыку, сольной карьере и творческих планах

Кристина Ташкинова — молодая артистка с необычным псевдонимом OBMANI успела заявить о себе еще в раннем возрасте. Она участвовала в крупном проекте «Песни на ТНТ», была солисткой поп-группы «Мохито», и сейчас занимается продвижением сольной музыки под псевдонимом OBMANI. Артистка рассказала АртМосквии о новом фите, своей музыкальной карьере и грядущих изменениях.

– Кристина, что привлекло тебя в музыкальной индустрии? Почему ты захотела стать артистом?

– Всё идёт с детства. Я постоянно пела. Постоянно. Мне нравилось представлять себя на сцене, нравилось представлять себя звездой, как стою на сцене, зрители мне подпевают. И, конечно, мои родители обращали на это внимание, но почему-то они не отдавали меня в музыку в раннем детстве. То есть как-то это оставалось без большой огласки. Но в детском саду на выпускном, так получилось, что у нас все детишки забыли слова, и каким-то невероятным образом только я одна помнила слова песни. И вот музыкальный педагог в садике сказала всем, что я и буду петь эту песню. И я спела одна. Конечно, она сразу подошла к моим родителям и сказала обязательно отвести ребенка на вокал. И дальше я начала очень много заниматься. Мои родители вложили очень много сил в это. Мы ездили в Москву, я занималась с лучшими педагогами. В общем, было очень-очень много вложено действительно в это направление. Спасибо моим родителям за поддержку. Я участвовала, выигрывала все возможные конкурсы, фестивали, участвовала в ТВ-проектах. Поэтому это была весьма насыщенная вокальная жизнь. И вот так я и пришла постепенно к тому, что начала выпускать свои песни, начала писать их.

– Кто тебя вдохновляет в музыке? Поделись своим топ-5 артистов.

– На этот вопрос максимально трудно всегда отвечать, и мне кажется, я постоянно называю разные имена. Это как под настроение пойдёт, потому что очень много артистов, которые меня чем-то цепляют. Кто-то мне нравится как персонаж, у кого-то мне нравится, как он себя ведёт на сцене. Итак, топ-5 по настроению сегодня. Наверное, первый — это Егор Крид. Мне нравится он и как автор, и как певец, и то, как он себя ведёт на сцене. Харизматичный и внешне, в том числе. Вторым в этом списке будет Мот. Очень нравится его творчество. Я бы даже сказала, что он вдохновляет. На третье место я бы поставила кого-то из девушек. Наверное, это сейчас Анна Асти. Она мне очень нравилась ещё в составе группы. Сейчас мне очень нравится, как она выступает, как она ведёт себя, её данные вокальные. На четвертое место я бы поставила Джастина Бибера, когда он был на пике. Он добился невероятных высот, насколько он талантлив! Наверное, это прекрасный пример, как можно выстроить свою творческую жизнь. И пятое. Вот последнее место очень трудно назвать, потому что мне нравится очень много зарубежных артистов. Наверное, это место я отдам Adele.

– Расскажи о своем творческом процессе, на что похож твой рабочий день?

– Написание песен, это то, что может застать вдохновением в любой момент. Можешь ехать в метро, можешь ехать в такси, можешь идти по улице, и тут тебя осенило, пришла какая-то идея, и потом ты уже быстренько летишь на студию. Чаще всего это происходит спонтанно. Рабочий день, когда ты уже записал какой-то трек, и тебе предстоит его выставлять в соцсети, отгружать на площадке — это снять все сниппеты, придумать образы, всё это организовать. Не могу сказать, что я даже могу это назвать рабочим днем, потому что это такая творческая атмосфера. И на каждом этапе может появиться ещё какое-то количество работ, которые нужно сделать. В общем, это очень интересный процесс, который может затянуться и может отнять много времени, но он классный, и ты от него кайфуешь.

– Есть ли скрытый смысл в твой музыке? Чем больше всего хочешь поделиться со слушателями?

– На данный момент я ощущаю себя как бы в поиске. Не могу сказать, что я делаю песни с одним посылом. Нет единого скрытого смысла, который я продвигаю и несу. Но в основном хочется, чтобы люди какие-то свои душевные моменты проживали вместе со мной, с моими песнями. То есть это есть и лиричные композиции и весёлые, которые могут поднять настроение. Хочется, чтобы человек также понимал, проживал то, о чём я пою.

– Насколько сотрудничество с другим артистами помогает в музыкальном росте артиста? И с кем ты мечтаешь записать дуэт?

– В любом случае, какие-то музыкальные коллаборации, фиты и так далее, они помогают артисту даже в музыкальном плане вырасти, потому что ты перенимаешь опыт другого человека. Недавно у меня вышел фит «Чистосердечное» и я окунулась немножечко в другое направление музыки, в котором я раньше не была, которое меня привлекло после этой работы. Мне понравилось то, как мы сработались в этом треке, как мы это всё писали. И в общем-то, в моей музыкальной жизни появилось ещё одно направление, которое меня привлекло. Получается, наш дуэт как минимум открыл для меня новую дверь. Мне кажется, что все фиты, они должны быть сделаны обоюдному решению, вы должны найти какие-то точки соприкосновения: похожее направление или стилистика. Нужно соприкоснуться и понять, что вы действительно можете сработать в дуэте. Поэтому я вообще надеюсь на то, что в моей творческой жизни будет много классных громких фитов, но вслух не буду загадывать и объявлять, с кем именно. Пусть пока это останется маленьким секретом.

– Совсем недавно у тебя состоялся релиз трека «Чистосердечное» с артистом Damaji, расскажи про создание трека и выбор музыкального партнера?

– Мы с Damaji находимся на одном лейбле «Юность». Мы были заочно с ним тогда знакомы,и он мне как-то написал: «Давай попробуем сделать совместный трек, у меня есть идея.» И прислал мне свой куплет. Я послушала, мне очень понравилось, и я захотела, чтобы эта идея реализовалась. Мы с ним встретились у нас на студии. Придумали, как это воплотить в жизнь, как сделать совместную историю. И получился такой прекрасный трек «Чистосердечное».

– Расскажи как ты взаимодействуешь с фанатами? Отвечаешь ли им?

– Я стараюсь всегда идти на контакт, всегда ответить, увидеть, заметить. Понятно, что не всегда получается, но всё же я стараюсь быть на связи со своими слушателями и всех замечать. Я к этому привыкла еще с детства, когда участвовала в ТВ-проектах и много где выступала. Для меня это стало довольно обычной темой, что нужно посвятить какое-то время и себя ответам и перепискам с слушателями.

– Что тебе больше всего нравится в музыкальной сфере? А что меньше всего? Почему?

– Больше всего мне нравится тот самый момент в выступлении, когда ты поёшь, а зал тебя подпевает. Наверное, это то, что меня всегда и привлекало. Мне нравятся эти эмоции, которые ты испытываешь от взаимодействия со своим слушателем. Каждый раз, перед тем, как я выхожу на сцену, у меня появляется легкий мандраж, предвкушение. Поэтому я очень серьезно отношусь к каждому выступлению.

– Есть ли у тебя страх выступлений? Если да, то как ты с ним борешься?

– Вот как раз в предыдущем вопросе я уже затронула эту тему. Недавно выступали, и я наблюдаю, как по-разному артисты относятся к выступлениям. Кто-то выходит туда вообще на расслабоне, абсолютно не испытывая никаких эмоций, переживаний перед этим. У меня немножечко другая история, так как я очень часто именно пела на каких-то конкурсах, и выступлениях, они немножечко оставляют отпечаток на тебе, перед сценой всё равно волнуешься. То есть есть лёгкий мандраж. Я чувствую ответственность за своё выступление. И как только я вот выхожу на сцену, он пропадает, всё. Я уже на сцене, как рыба в воде. И на самом деле это классная эмоция. Прикольно. Она заряжает.

– Расскажи про свои творческие мечты, цели?

– Если брать глобально, то, конечно, хочется, чтобы мои песни были услышаны большим количеством людей, чтобы эти люди полюбили мои песни так же, как люблю их я. И, конечно, я над этим работаю каждый день. Моя сольная карьера, именно как артиста, который выпускает свои треки, началась не так давно. Несмотря на то, что у меня есть опыт выступлений, большой вокальный бэкграунд, я все-таки молодой артист. Я прилагаю все усилия, чтобы все сложилось и исполнилось так, как я загадала.