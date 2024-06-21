С машинами по любви: продюсер Дария Лелекова о хобби, превратившемся в бизнес

Дария Лелекова – известный продюсер, работающий с десятками крупных автоблогеров. Благодаря своему не типичному для женщины увлечению построила собственный бизнес и нашла свое призвание. О том, как превратить хобби в прибыльное дело и не опускать руки, когда кажется, что хуже уже быть не может – читайте в нашем интервью.

— Как и почему ваша жизнь стала заполнена автомобилями? Кто привил к этому любовь?

— Автомобили – это моя страсть. Я обожала их с детства. Отец брал меня с собой в командировки, я сидела на заднем сидении его машины со своим красивым блокнотом и рисовала значки автомобилей, разглядывала их, спрашивала у папы, как называются те или иные марки. В 15 лет, когда все девочки скупали Cosmopolitan, я читала Top Gear. Там меня особенно увлекала последняя страница, я анализировала цены, моторы. В общем, можно сказать, что уже с детства автомобили стали моей большой любовью и хобби. Ну, а сейчас это вылилось в большую и интересную историю, которая приносит мне доход.

— Чем именно занимается ваше агентство?

– Все начиналось с ведения коммерческих сделок и монетизации контента блогеров, которых я продюсирую. Но по мере повышения моей экспертизы в сфере развития личного бренда через социальные сети и оффлайн мероприятия, все больше людей стали обращаться к нам с запросом на помощь в развитии их медийности, это большая работа, в которой нужны хорошие навыки коммуникации, несомненно опыт в продажах, ну и конечно, креативное мышление, чтобы развивать новые идеи и найти индивидуальный подход к каждому. Если все обобщить, то мы занимаемся influence-маркетингом и разрабатываем стратегии развития личного бренда через социальные сети и PR-мероприятия.

— С чего вам пришлось начинать? Сразу ли вы стали бизнес-леди и создали свою фирму?

— Мой путь был довольно тернист и начался далеко не с автомобилей. В 14 лет я уехала из своего родного города поступать в медицинскую академию. После четырех лет учебы я поняла, что это совершенно не моя история. С медициной завязала и получила юридическое образование – это было, скажем так, в качестве альтернативы, но и в этой сфере я не задержалась. В 19 лет у меня появилась первая работа – я продавала люксовую мебель в компании, где стоимость одного дивана в то время могла достигать пяти миллионов. В общем, ценник был как в автосалоне, куда меня брать не хотели, хотя я очень пыталась. Там я несколько лет совершенствовала свои навыки продаж на высокие чеки и готовила себя к работе мечты (как я думала на тот момент) и в итоге не без труда, но у меня получилось. Первым салоном, в котором я работала, был Land Rover, и уже в первый месяц я стала лучшим продавцом дилерского центра, а в первые полгода — лучшим продавцом по модели Defender по всему СНГ, продав рекордное количество автомобилей. Позже я работала и в других премиальных автосалонах и продолжила свою карьеру в Audi.

— То есть от медицины вы шагнули в мир автоблогеров. Очевидно, что это был далеко не один шаг. Тут возникает вопрос, как вы ушли в продюсирование, будучи менеджером автосалона?

— У истории с продюсированием был довольно грустный старт – увольнение с поста руководителя отдела продаж в салоне Audi. Я на тот момент находилась в депрессии не только из-за потери работы, но и из-за развода с мужем, было сложно, но я не отчаялась и предприняла попытки себя развивать и находить новые силы для своего движения. Я решила пойти на курсы по продюсированию контента и СММ. В общем, поняла, что все еще хочу работать с автомобилями, но в более креативном формате.

— И вы решили сменить деятельность в корне? Как вам это удалось?

— Нельзя сказать, что в корне, поскольку тема автомобилей меня не покидала. Я начала проходить обучение, как продюсировать контент, как быть SMM-специалистом в сфере автомобилей, просто стала смотреть на все под другим, абсолютно новым для меня на тот момент углом. В один момент вспомнила, что несколько лет назад познакомилась с продюсером канала «Авто +» – мне предлагали попробовать себя в качестве ведущей, так как мои знания в сфере авто и фактурная внешность подходили под эту должность. Тогда я отказалась, поскольку был быт с мужем в Краснодаре, но на этот раз меня ничего не держало, и я поехала в Москву и начала прописывать свое авторское шоу. Мы записали пилот, далось нелегко, посоветовали прокачать навыки работы в кадре, и тогда я на последние деньги отправилась в школу телевидения. Параллельно раскидывала резюме, но плодов это не принесло, и я снова пошла продавать машины. В автосалон Ferrari меня берут с руками и ногами. Не успевают оформить документы, как мне звонит один из самых известных автомобильных блогеров, на чью вакансию я откликалась.

— Как так вышло, что ваш контакт оказался у одного из известнейших автоблогеров?

— Я откликалась за несколько месяцев до его звонка на вакансии, в их числе было место на должность линейного продюсера как раз к Эрику Давидовичу. И так получилось, что из шестисот с лишним претендентов он выбрал меня, потому что я разбираюсь в машинах, а еще указала, что обучаюсь в школе телевидения и понимаю эту специфику.

Собеседование с Давидычем – это отдельная история. Если коротко: он меня встретил у метро с охраной, посадил в машину стоимостью двадцать миллионов рублей и сказал ехать за охраной, чтобы проверить мои водительские навыки. Москва, гололед, я на незнакомой дорогущей машине. Это было очень страшно, но всё получилось, и мы решили вместе работать. Я сняла много роликов для него в качестве линейного продюсера, организовывала все эти съёмки и параллельно начала продавать рекламу, что у меня это очень хорошо получалось – всё-таки 10 лет в продажах. За полгода я сделала сумасшедшие цифры.

— И как все-таки вы ушли с позиции линейного продюсера в коммерческую историю и создали свое агентство?

— Это все сарафанное радио, круг автомобильных блогеров очень узкий, и все друг другазнают, многие видели и слышали, как хорошо у меня получается закрывать коммерческие сделки с клиентами и качественно отрабатывать интеграции, и именно это привело ко мне новых блогеров к 2022 году, которые хотели со мной работать. Сейчас, например, брать новых клиентов уже не хватит рук, поскольку все ключевые коммуникации проходят через меня.

— Очевидно, что к каждому клиенту нужен индивидуальный подход, ведь контент у всех разный и под одну линейку блогеров не поставишь. Следовательно, необходимо много времени и сил. Как вы справляетесь с таким количеством задач и не жертвуете ли личной жизнью?

— Справляться не просто, но это реально, и сейчас я как раз ищу баланс между личным и рабочим. У меня уже есть ассистент, хочу взять второго. И если говорить о глобальном, в ланах – масштабировать агентство и сделать все более автономным, чтобы я занималась только ключевыми стратегическими вопросами, и я уже на пути к этому. Так или иначе, сейчас я всегда стараюсь находить время на друзей, путешествия – это для меня особенно важно.

— Давайте отвлечемся от работы и поговорим о личной жизни. Удается ли совмещать любовь и бизнес?

— Личная жизнь – это же не только про любовь. Совместить можно все – было бы желание. Из важного, например, недавно я подарила родителям автомобиль. Еще переехала в новую квартиру – в общем, все происходит, как в моей карте желаний. Работа – это важная часть меня, но не центр вселенной. Я очень хочу построить семью, родить ребенка и в дальнейшем иметь такое тройное амплуа: жена, мама и бизнес-леди.

— Вы родились в Краснодарском крае, сейчас живете в Москве. Любите ли вы свой родной город?



— Я родилась в Армавире, там небольшое население – всего 220 тысяч человек. Я обожаю свою малую родину и всегда буду говорить «если есть на свете рай, это Краснодарский край». Мой родной город очень симпатичный, уютный, и я это буду говорить всегда. Где бы я ни была за границей, в прекрасных городах, мне все равно нигде не бывает так хорошо и уютно, как дома. И под домом я понимаю в целом Краснодарский край.

— И в завершение поделитесь парочкой интересных фактов о себе.

— Не знаю, насколько это интересный факт, но я очень вкусно готовлю, обожаю сервировку и красивую посуду. Это, может, не мэтчится с моей любовью к шинам и моторам, но да. А еще я пишу картины. С детства любила рисовать и продолжаю до сих пор. Мои работы, кстати, очень ресурсные. Я написала картину, подарила ее другу, у которого пять лет не было отношений, и буквально в ближайшие дни он встретил девушку, которая еще и очень похожа на ту, что я нарисовала.