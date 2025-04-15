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«Давайте ковать новую историю Матушки России!»: тизер-сцена нового сезона комедийной антиутопии «Два холма»

editor
By editor
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Валерий-Скорокосов
Валерий Скорокосов. Фото © START

Готовимся к приключениям для взрослых в мире «Двух холмов»! Онлайн-кинотеатр START представляет тизер-сцену третьего сезона, в которой Барон (Владимир Епифанцев) принимает радикальное решение, выгоняя бывших Хранителей семени под руководством Клима (Илья Лыков) из-под Купола. Что ожидает героев в новом сезоне? Узнаем уже скоро: продолжение комедийной антиутопии «Два холма» выйдет эксклюзивно в подписке START этой весной. 

В третьем сезоне «Двух холмов» к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, а новых персонажей сыграли Илья Лыков, Виктор Васильев, Арина Постникова, Владислав Ветров. Режиссер третьего сезона — Сергей Малюгов. 

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START. Второй сезон комедийной антиутопии вышел летом 2023-го и тоже был тепло принят публикой. На Кинопоиске и первый, и второй сезоны вошли в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов по итогам 2022 и 2023 годов.

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