РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноКарты не врут: мистический триллер «Расклад на убийство» с Софией Хандамировой

Карты не врут: мистический триллер «Расклад на убийство» с Софией Хандамировой

editor
By editor
46
софия хандамирова

В новом четырехсерийном проекте «Расклад на убийство» следователь в отставке Вера обращается к картам Таро, чтобы раскрывать самые запутанные преступления. В кадре – яркий актерский ансамбль во главе с Софией Хандамировой, Максимом Митяшиным и Сергей Горобченко.

В центре сюжета – бывший следователь Вера (София Хандамирова), которая после тяжелой личной трагедии – потери ребенка и смерти близкого человека – пытается найти опору в жизни. Она убеждена, что через карты Таро может общаться с матерью, и использует этот необычный метод в расследованиях. Однако ее муж Олег (Максим Митяшин), тоже полицейский, скептически относится к увлечению супруги и категорически против ее возвращения в профессию, как и начальник Олега, полковник Колпин (Сергей Горобченко), который отрицает эффективность методов Веры.

Мини-сериал «Расклад на убийство» – это история о поиске правды и балансе между разумом и интуицией.

«Я верю в предчувствия даже больше, чем в гадания, хотя сама не обладаю таким даром, как моя героиня. Вера живет в постоянном внутреннем конфликте: по работе она должна мыслить логически и опираться на доказательства, но ее интуиция иногда оказывается сильнее логики. Вера прекрасно понимает, что нельзя просто сказать коллегам: «Я так чувствую». Это вызовет вопросы и недоверие. Однако, когда на кону человеческие жизни, ей приходится рисковать репутацией и доверять своему дару. Наш сериал — это история о том, как важно принять себя, отпустить прошлое и позволить жизни расставить всё по местам», – говорит актриса София Хандамирова.

«В моей жизни неоднократно происходили события, которые трудно объяснить простой случайностью, поэтому я вполне допускаю, что судьба или предсказания имеют место быть. На мой взгляд, мир — это огромный поток энергии, и некоторые люди способны её чувствовать особенно тонко. Мой герой Олег привык доверять только логике и фактам, но профессия следователя требует развивать и интуитивное чутьё. Именно поэтому сериал стоит посмотреть: он наглядно показывает, что в жизни всегда нужно стремиться к балансу — между логикой и интуицией, разумом и эмоциями», – делится актер Максим Митяшин.

«Мой герой — полицейский старой закалки, для него главное — факты и доказательства. Поэтому к гаданиям и интуиции он поначалу относится с большим скепсисом. Но в какой-то момент даже он сталкивается с вещами, которые не вписываются в его привычную картину мира. Сериал стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы убедиться: жизнь гораздо сложнее, чем сухая логика и полицейские протоколы. Иногда нужно выйти за рамки привычного, чтобы приблизиться к истине», – комментирует актер Сергей Горобченко.

Предыдущая статья
«Буду лишь вспоминать тебя»: рецензия на новую песню шансонье Виктора Трегубова
Следующая статья
Мировые тренды в архитектуре, строительстве и благоустройстве территорий обсудили на Дальнем Востоке

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru