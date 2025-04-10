Карты не врут: мистический триллер «Расклад на убийство» с Софией Хандамировой

В новом четырехсерийном проекте «Расклад на убийство» следователь в отставке Вера обращается к картам Таро, чтобы раскрывать самые запутанные преступления. В кадре – яркий актерский ансамбль во главе с Софией Хандамировой, Максимом Митяшиным и Сергей Горобченко.

В центре сюжета – бывший следователь Вера (София Хандамирова), которая после тяжелой личной трагедии – потери ребенка и смерти близкого человека – пытается найти опору в жизни. Она убеждена, что через карты Таро может общаться с матерью, и использует этот необычный метод в расследованиях. Однако ее муж Олег (Максим Митяшин), тоже полицейский, скептически относится к увлечению супруги и категорически против ее возвращения в профессию, как и начальник Олега, полковник Колпин (Сергей Горобченко), который отрицает эффективность методов Веры.

Мини-сериал «Расклад на убийство» – это история о поиске правды и балансе между разумом и интуицией.

«Я верю в предчувствия даже больше, чем в гадания, хотя сама не обладаю таким даром, как моя героиня. Вера живет в постоянном внутреннем конфликте: по работе она должна мыслить логически и опираться на доказательства, но ее интуиция иногда оказывается сильнее логики. Вера прекрасно понимает, что нельзя просто сказать коллегам: «Я так чувствую». Это вызовет вопросы и недоверие. Однако, когда на кону человеческие жизни, ей приходится рисковать репутацией и доверять своему дару. Наш сериал — это история о том, как важно принять себя, отпустить прошлое и позволить жизни расставить всё по местам», – говорит актриса София Хандамирова.

«В моей жизни неоднократно происходили события, которые трудно объяснить простой случайностью, поэтому я вполне допускаю, что судьба или предсказания имеют место быть. На мой взгляд, мир — это огромный поток энергии, и некоторые люди способны её чувствовать особенно тонко. Мой герой Олег привык доверять только логике и фактам, но профессия следователя требует развивать и интуитивное чутьё. Именно поэтому сериал стоит посмотреть: он наглядно показывает, что в жизни всегда нужно стремиться к балансу — между логикой и интуицией, разумом и эмоциями», – делится актер Максим Митяшин.

«Мой герой — полицейский старой закалки, для него главное — факты и доказательства. Поэтому к гаданиям и интуиции он поначалу относится с большим скепсисом. Но в какой-то момент даже он сталкивается с вещами, которые не вписываются в его привычную картину мира. Сериал стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы убедиться: жизнь гораздо сложнее, чем сухая логика и полицейские протоколы. Иногда нужно выйти за рамки привычного, чтобы приблизиться к истине», – комментирует актер Сергей Горобченко.