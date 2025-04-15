Кукла. Реинкарнация»: робот-компаньон выходит из под контроля

Кинокомпания «Наше кино» представляет трейлер атмосферного хоррора «Кукла. Реинкарнация». В центре сюжета — овдовевший эксперт по робототехнике Эйден. После смерти 11-летнего сына он создает робота по имени Робин, обладающего высокими когнитивными способностями. Эйдену кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке.

Однажды в гости к мужчине приезжает племянник с невестой. Влюбленная пара остается потрясена невероятно реалистичным творением Эйдена. Робот один в один похож на умершего ребенка. Однако серия ужасающих событий заставляет молодых людей подозревать, что у Робина есть свои зловещие намерения, о которых Эйден даже не догадывается.

«Кукла. Реинкарнация» продолжает традиции культовых серий про «зловещих кукол» «Чаки» и «Проклятие Аннабель», а также развивает идеи одного из хитов нынешнего года — картины «Компаньон» с Софи Тэтчер и Джеком Куэйдом.

Фильм снял популярный британский режиссер Лоуренс Фаулер. После работы над трилогией «Шкатулка дьявола» он входит в рейтинги самых перспективных мастеров ужасов. Кроме того, в картине снялась восходящая кинозвезда Леона Кларк, которая только за работу в фильме «Вера» (2021) получила 16 номинаций за лучшую женскую роль.