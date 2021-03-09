«Death Note: The Concert» – музыкальное шоу на сцене концертного зала «Мир»

17 апре­ля 2021 года на сцене кон­церт­но­го зала «Мир» состо­ит­ся музы­каль­ное шоу «Death Note: The Concert». В про­грам­ме — ком­по­зи­ции из мюзик­ла «Death Note» («Тет­радь смер­ти») Фрэн­ка Уайл­дхор­на, осно­ван­но­го на одно­имен­ной манге.

В кон­цер­те про­зву­чит обнов­лен­ный пере­вод тек­стов песен, а несколь­ко номе­ров будут испол­не­ны впер­вые. Кон­церт-пре­зен­та­ция ста­нет свое­об­раз­ным пре­вью мюзик­ла «Death Note» и одним из круп­ней­ших сов­мест­ных про­ек­тов рос­сий­ско­го и япон­ско­го теат­раль­ных сооб­ществ. Орга­ни­за­то­ры шоу — про­дю­сер­ский центр «Пен­та­грам­ма», участ­ни­ки «Года япо­но-рос­сий­ских меж­ре­ги­о­наль­ных и побра­тим­ских обменов».

В кон­цер­те при­мут уча­стие зна­ко­вые арти­сты мюзик­лов Моск­вы и Санкт-Петер­бур­га: Лайт Яга­ми — Алек­сандр Казь­мин («Шах­ма­ты», «Бал вам­пи­ров», «При­ви­де­ние», «Пре­ступ­ле­ние и нака­за­ние», «Мон­те-Кри­сто», «Мага­зин­чик Ужа­сов», «Пер­вое Сви­да­ние», «День Влюб­лен­ных», «Прайм Тайм», «Иисус Хри­стос — супер­звез­да» и тд.), L — Яро­слав Баяру­нас («Джекилл&Хайд», «Иди­от», «Вий», «Мон­те-Кри­сто», «Иисус Хри­стос — супер­звез­да», «Дев­чон­ка на мил­ли­он», «Послед­нее Испы­та­ние, шоу Ильи Авер­бу­ха и т.д.), Рюк — Кирилл Гор­де­ев («Шах­ма­ты», «Бал Вам­пи­ров», «Граф Мон­те-Кри­сто», «Коме­дия о том, как банк гра­би­ли», «Джекилл&Хайд», «Алые Пару­са» и т.д.), Рэм — Еле­на Газа­е­ва («Бал вам­пи­ров», «Граф Мон­те-Кри­сто», «Мисс Сай­гон», «Джекилл&Хайд» и т.д.), Саю Яга­ми — Евдо­кия Малев­ская (Pola Negri, «Лоли­та», «Мастер и Мар­га­ри­та», шоу «Голос.Дети» и т.д.), Сои­ти­ро Яга­ми — Алек­сандр Мара­ку­лин («Нотр-Дам де Пари», «Мон­те-Кри­сто», «Граф Орлов», «Анна Каре­ни­на», «Шах­ма­ты», «Пре­ступ­ле­ние и Нака­за­ние») и Миса — Вера Свеш­ни­ко­ва («Бал вам­пи­ров», «Мастер и Мар­га­ри­та», «Джекилл&Хайд», «Оне­гин», «Граф Мон­те-Кри­сто» и т.д.). Кон­церт прой­дет в сопро­вож­де­нии живо­го музы­каль­но­го бэн­да и кра­соч­но­го муль­ти­ме­дий­но­го шоу.

«Более трех лет мы рабо­та­ем над «Тет­ра­дью смер­ти», и я очень бла­го­да­рен всем арти­стам, вовле­чен­ным в этот про­ект, кото­рые дей­стви­тель­но все это вре­мя вери­ли и про­дол­жа­ют верить в нашу коман­ду и наше общее дело, — поде­лил­ся гене­раль­ный про­дю­сер шоу и ПЦ «Пен­та­грам­ма» Кирилл Олеш­ке­вич. — Этот кон­церт ста­нет важ­ным собы­ти­ем в сфе­ре япо­но-рос­сий­ских отно­ше­ний — это пер­вый про­ект тако­го мас­шта­ба для нашей стра­ны, кото­рый име­ет в сво­ем осно­ва­нии леген­дар­ную ман­гу. Я счи­таю, что это шоу вне­сет серьез­ный вклад в укреп­ле­ние свя­зи куль­тур, кото­рая явля­ет­ся проч­ной осно­вой для даль­ней­ше­го раз­ви­тия отно­ше­ний двух стран».

Твор­че­скую коман­ду «Тет­ра­ди смер­ти» воз­глав­ля­ют: ком­по­зи­тор Фрэнк Уайл­дхорн — автор попу­ляр­ных бро­д­вей­ских мюзик­лов и песен (мюзикл «Дже­килл и Хайд», хит «Where Do Broken Hearts Go?» для Уит­ни Хью­стон); автор тек­стов — Джек Мёр­фи (Лин­да Эдер, мюзик­лы «Сереб­ря­ный дол­лар», «Граф Мон­те-Кри­сто», «Зель­да»); автор либ­рет­то – сце­на­рист и про­дю­сер Иван Мен­челл («Бон­ни и Клайд», «Артур Экс­ка­ли­бур», «Мата Хари»). Автор рус­ско­го пере­во­да — Алек­сей Шней­дер­ман (ледо­вые мюзик­лы про­дю­сер­ской ком­па­нии «Ильи Авер­бу­ха»: «Огни боль­шо­го горо­да», «Мороз­ко», «Кар­мен», «Ромео и Джу­льетт»; соав­тор либ­рет­то мюзик­лов «Граф Орлов» и «Неж­ная королева»).

«Тет­радь смер­ти» — ман­га автор­ства Цугу­ми Обы, про­ил­лю­стри­ро­ван­ная Так­э­си Оба­той. Соглас­но опро­су, про­ве­ден­но­му в 2007 году мини­стер­ством куль­ту­ры Япо­нии, вхо­дит в ТОП-10 сре­ди луч­ших манг всех вре­мен. Впер­вые «Death Note» появи­лась перед чита­те­ля­ми в виде ман­ги в декаб­ре 2003 года и в ито­ге содер­жа­ла 108 глав, позд­нее вышед­ших в 13 томах. Так­же по исто­рии «Death Note» созда­ны: три худо­же­ствен­ных филь­ма в Япо­нии (2006 — 2008 гг.), кни­га авто­ра Иси­на Нисио (2006 г.), ани­ме-сери­ал, 37 серий (2006 — 2007 гг.), два пол­но­мет­раж­ных ани­ме — филь­ма (2007 — 2008 гг.), три ком­пью­тер­ные игры (2007 — 2008 гг.), мюзикл (2015 — 2020 гг.), пол­но­мет­раж­ный фильм (Warner Bros., NETFLIX, 2018 г.), ван-шот ман­ги от авто­ров (02.2020).

Рос­сий­ская вер­сия поста­нов­ки «Тет­радь смер­ти» на дан­ном эта­пе нахо­дит­ся в рабо­те. Спек­такль ста­нет пер­вым лицен­зи­он­ным япон­ским мюзик­лом в Европе.

Нача­ло в 19.00.

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