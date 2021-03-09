«Death Note: The Concert» – музыкальное шоу на сцене концертного зала «Мир»

17 апреля 2021 года на сцене концертного зала «Мир» состоится музыкальное шоу «Death Note: The Concert». В программе — композиции из мюзикла «Death Note» («Тетрадь смерти») Фрэнка Уайлдхорна, основанного на одноименной манге.
В концерте прозвучит обновленный перевод текстов песен, а несколько номеров будут исполнены впервые. Концерт-презентация станет своеобразным превью мюзикла «Death Note» и одним из крупнейших совместных проектов российского и японского театральных сообществ. Организаторы шоу — продюсерский центр «Пентаграмма», участники «Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов».
В концерте примут участие знаковые артисты мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга: Лайт Ягами — Александр Казьмин («Шахматы», «Бал вампиров», «Привидение», «Преступление и наказание», «Монте-Кристо», «Магазинчик Ужасов», «Первое Свидание», «День Влюбленных», «Прайм Тайм», «Иисус Христос — суперзвезда» и тд.), L — Ярослав Баярунас («Джекилл&Хайд», «Идиот», «Вий», «Монте-Кристо», «Иисус Христос — суперзвезда», «Девчонка на миллион», «Последнее Испытание, шоу Ильи Авербуха и т.д.), Рюк — Кирилл Гордеев («Шахматы», «Бал Вампиров», «Граф Монте-Кристо», «Комедия о том, как банк грабили», «Джекилл&Хайд», «Алые Паруса» и т.д.), Рэм — Елена Газаева («Бал вампиров», «Граф Монте-Кристо», «Мисс Сайгон», «Джекилл&Хайд» и т.д.), Саю Ягами — Евдокия Малевская (Pola Negri, «Лолита», «Мастер и Маргарита», шоу «Голос.Дети» и т.д.), Соитиро Ягами — Александр Маракулин («Нотр-Дам де Пари», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Шахматы», «Преступление и Наказание») и Миса — Вера Свешникова («Бал вампиров», «Мастер и Маргарита», «Джекилл&Хайд», «Онегин», «Граф Монте-Кристо» и т.д.). Концерт пройдет в сопровождении живого музыкального бэнда и красочного мультимедийного шоу.
«Более трех лет мы работаем над «Тетрадью смерти», и я очень благодарен всем артистам, вовлеченным в этот проект, которые действительно все это время верили и продолжают верить в нашу команду и наше общее дело, — поделился генеральный продюсер шоу и ПЦ «Пентаграмма» Кирилл Олешкевич. — Этот концерт станет важным событием в сфере японо-российских отношений — это первый проект такого масштаба для нашей страны, который имеет в своем основании легендарную мангу. Я считаю, что это шоу внесет серьезный вклад в укрепление связи культур, которая является прочной основой для дальнейшего развития отношений двух стран».
Творческую команду «Тетради смерти» возглавляют: композитор Фрэнк Уайлдхорн — автор популярных бродвейских мюзиклов и песен (мюзикл «Джекилл и Хайд», хит «Where Do Broken Hearts Go?» для Уитни Хьюстон); автор текстов — Джек Мёрфи (Линда Эдер, мюзиклы «Серебряный доллар», «Граф Монте-Кристо», «Зельда»); автор либретто – сценарист и продюсер Иван Менчелл («Бонни и Клайд», «Артур Экскалибур», «Мата Хари»). Автор русского перевода — Алексей Шнейдерман (ледовые мюзиклы продюсерской компании «Ильи Авербуха»: «Огни большого города», «Морозко», «Кармен», «Ромео и Джульетт»; соавтор либретто мюзиклов «Граф Орлов» и «Нежная королева»).
«Тетрадь смерти» — манга авторства Цугуми Обы, проиллюстрированная Такэси Обатой. Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, входит в ТОП-10 среди лучших манг всех времен. Впервые «Death Note» появилась перед читателями в виде манги в декабре 2003 года и в итоге содержала 108 глав, позднее вышедших в 13 томах. Также по истории «Death Note» созданы: три художественных фильма в Японии (2006 — 2008 гг.), книга автора Исина Нисио (2006 г.), аниме-сериал, 37 серий (2006 — 2007 гг.), два полнометражных аниме — фильма (2007 — 2008 гг.), три компьютерные игры (2007 — 2008 гг.), мюзикл (2015 — 2020 гг.), полнометражный фильм (Warner Bros., NETFLIX, 2018 г.), ван-шот манги от авторов (02.2020).
Российская версия постановки «Тетрадь смерти» на данном этапе находится в работе. Спектакль станет первым лицензионным японским мюзиклом в Европе.
Начало в 19.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.