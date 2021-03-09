На Сочи обрушится «Метель»

13 мар­та 2021 года гостей пар­ка нау­ки и искус­ства «Сири­ус» ждёт встре­ча с пуш­кин­ской «Мете­лью». Эту неболь­шую повесть о совсем юной девуш­ке, решив­шей вопре­ки воле роди­те­лей тай­но обвен­чать­ся с воз­люб­лен­ным и по воле слу­чая став­шей женой совер­шен­но незна­ко­мо­го ей чело­ве­ка, Пуш­кин сочи­нил все­го за один день.

Бла­го­да­ря потря­са­ю­щей музы­ке Геор­гия Сви­ри­до­ва эта неза­мыс­ло­ва­тая роман­ти­че­ская исто­рия, а по сути бле­стя­щая лите­ра­тур­ная шут­ка вели­ко­го поэта пре­вра­ти­лась в пол­ный дра­ма­тиз­ма рас­сказ о пре­врат­но­стях Судь­бы. Тре­во­га и отча­я­ние, грусть и надеж­да, любовь и сча­стье — всё есть в этой музы­ке. Густой снег заме­тет пути-доро­ги, ветер сби­ва­ет с ног, едва слыш­но зве­нят бубен­цы — миром пра­вит Метель...

Музы­ка Геор­гия Сви­ри­до­ва про­зву­чит в испол­не­нии Сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра радио «Орфей» под управ­ле­ни­ем заслу­жен­но­го арти­ста Рос­сии Сер­гея Кон­дра­ше­ва. А текст будет читать народ­ный артист Рос­сии Борис Щербаков.

В этот же вечер Сим­фо­ни­че­ский оркестр радио «Орфей» испол­нит» для гостей «Сири­у­са» сюи­ты из бале­тов Чай­ков­ско­го «Лебе­ди­ное озе­ро» и «Спя­щая красавица».

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