На Сочи обрушится «Метель»

13 марта 2021 года гостей парка науки и искусства «Сириус» ждёт встреча с пушкинской «Метелью». Эту небольшую повесть о совсем юной девушке, решившей вопреки воле родителей тайно обвенчаться с возлюбленным и по воле случая ставшей женой совершенно незнакомого ей человека, Пушкин сочинил всего за один день.
Благодаря потрясающей музыке Георгия Свиридова эта незамысловатая романтическая история, а по сути блестящая литературная шутка великого поэта превратилась в полный драматизма рассказ о превратностях Судьбы. Тревога и отчаяние, грусть и надежда, любовь и счастье — всё есть в этой музыке. Густой снег заметет пути-дороги, ветер сбивает с ног, едва слышно звенят бубенцы — миром правит Метель...
Музыка Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением заслуженного артиста России Сергея Кондрашева. А текст будет читать народный артист России Борис Щербаков.
В этот же вечер Симфонический оркестр радио «Орфей» исполнит» для гостей «Сириуса» сюиты из балетов Чайковского «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.