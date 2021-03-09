Первая в России международная творческая лаборатория композиторов кино NGC Lab пройдёт в Москве

В Москве с 19 по 24 июля 2021 года будет рабо­тать пер­вая в Рос­сии меж­ду­на­род­ная твор­че­ская лабо­ра­то­рия для ком­по­зи­то­ров, пишу­щих музы­ку для кино, – Next Generation Composers Lab. Орга­ни­за­то­ром про­ек­та высту­па­ет Рос­сий­ский музы­каль­ный союз, офи­ци­аль­ный парт­нер – Союз ком­по­зи­то­ров Рос­сии, а глав­ным экс­пер­том ста­нет гол­ли­вуд­ская звез­да Гар­ри Грегсон-Уильямс.

Талант­ли­вые и опыт­ные кино­ком­по­зи­то­ры очень вос­тре­бо­ва­ны, и спрос на спе­ци­а­ли­стов в этой обла­сти с каж­дым годом толь­ко рас­тет. Совре­мен­ная про­грам­ма NGC Lab раз­ра­бо­та­на для ком­по­зи­то­ров, кото­рые хотят рас­ши­рить свои зна­ния и усо­вер­шен­ство­вать навык напи­са­ния музы­ки к кино­филь­мам, а так­же полу­чить опыт напи­са­ния пар­ти­тур для сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра. Цель NGC Lab – под руко­вод­ством про­фес­си­о­на­лов кино­ин­ду­стрии позна­ко­мить ком­по­зи­то­ров с необ­хо­ди­мы­ми инстру­мен­та­ми для созда­ния ори­ги­наль­ных саунд­тре­ков к филь­мам, ведь, что­бы писать музы­ку для кино, необ­хо­ди­мо не про­сто быть ода­рен­ным авто­ром, но и обла­дать целым рядом спе­ци­фи­че­ских навы­ков и умений.

Авто­ры и идей­ные вдох­но­ви­те­ли про­ек­та NGC Lab – осно­ва­тель лабо­ра­то­рии, ком­по­зи­тор, саунд-дизай­нер Нико­лай Скач­ков и про­дю­сер, мене­джер куль­тур­ных про­ек­тов Мария Митрошина.

«Про­фес­сия кино­ком­по­зи­то­ра в Рос­сии нуж­да­ет­ся в пере­хо­де на каче­ствен­но новый уро­вень, – счи­та­ет Нико­лай Скач­ков. – Наш про­ект NGC Lab явля­ет­ся пер­спек­тив­ной плат­фор­мой для про­фес­си­о­наль­но­го роста ком­по­зи­то­ров, а так­же трам­пли­ном для начи­на­ю­щих музы­кан­тов. Нам очень хочет­ся, что­бы о талант­ли­вых рос­сий­ских ком­по­зи­то­рах узна­ли во всем мире».

Лабо­ра­то­рия объ­еди­нит 16 моло­дых ком­по­зи­то­ров из раз­ных стран, а глав­ным экс­пер­том высту­пит Гар­ри Грег­сон-Уильямс – гол­ли­вуд­ский кино­ком­по­зи­тор, автор музы­ки для мно­го­чис­лен­ных филь­мов, теле­про­ек­тов и видео­игр, таких, напри­мер, как «Шрек», «Принц Пер­сии», «Мулан», «Шпи­он­ские игры». В про­грам­ме NGC Lab преду­смот­ре­на груп­по­вая рабо­та и инди­ви­ду­аль­ные сес­сии с экс­пер­том. Участ­ни­кам пред­сто­ит создать музы­каль­ную тему для задан­но­го отрыв­ка из филь­ма и затем запи­сать ее на кино­сту­дии «Мос­фильм» с сим­фо­ни­че­ским оркест­ром. В каче­стве ито­га лабо­ра­тор­ной рабо­ты каж­дый участ­ник полу­чит про­фес­си­о­наль­но све­ден­ный трек сво­е­го сочи­не­ния. При­ем заявок открыт до 20 мар­та 2021 года.

В рам­ках про­ек­та 21 июля состо­ит­ся кон­церт Гар­ри Грег­со­на-Уильям­са в Свет­ла­нов­ском зале Мос­ков­ско­го меж­ду­на­род­но­го Дома музы­ки. Ком­по­зи­тор пред­ста­вит про­грам­му с избран­ны­ми тема­ми из сво­их самых извест­ных работ. На сце­ну с ним вый­дут арти­сты сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра Opensoundorchestra и камер­но­го хора Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии под управ­ле­ни­ем А. Соло­вье­ва – веду­щие музы­кан­ты Моск­вы, кото­рые спе­ци­а­ли­зи­ру­ют­ся на совре­мен­ной музы­ке. На кон­цер­те впер­вые испол­нят и про­из­ве­де­ние побе­ди­те­ля откры­то­го меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са ком­по­зи­то­ров NGC Competition, при­ем заявок на кото­рый про­длит­ся до 1 мая 2021 года. Меж­ду­на­род­ное жюри, воз­глав­ля­е­мое Гар­ри Грег­со­ном-Уильям­сом, про­слу­ша­ет рабо­ты ком­по­зи­то­ров, при­слан­ные на откры­тый кон­курс, и 1 июля 2021 года объ­явит победителя.

Рос­сий­ские и зару­беж­ные спи­ке­ры высту­пят с лек­ци­я­ми, посвя­щен­ны­ми про­фес­сии кино­ком­по­зи­то­ра. Гар­ри Грег­сон-Уильямс так­же про­чи­та­ет несколь­ко лек­ций об осо­бен­но­стях созда­ния музы­ки для кино и поде­лит­ся сек­ре­та­ми про­фес­сии. Мастер-клас­сы прой­дут в онлайн и офлайн фор­ма­те. Часть лек­ций будет доступ­на широ­кой публике.

«Рос­сий­ский музы­каль­ный союз, высту­пая орга­ни­за­то­ром лабо­ра­то­рии ком­по­зи­то­ров кино NGC Lab, стре­мит­ся под­дер­жать начи­на­ю­щих авто­ров и вне­сти свой вклад в раз­ви­тие меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства в обла­сти созда­ния кино­му­зы­ки, – ком­мен­ти­ру­ет пред­се­да­тель прав­ле­ния РМС Андрей Кри­чев­ский. – Лабо­ра­то­рия ста­нет пло­щад­кой для поис­ка све­же­го зву­ча­ния, местом встре­чи и обще­ния пред­ста­ви­те­лей про­фес­си­о­наль­но­го сообщества».

Зна­чи­мость NGC Lab отме­ча­ет гене­раль­ный дирек­тор Сою­за ком­по­зи­то­ров Рос­сии Кари­на Абра­мян: «Этот про­ект, во-пер­вых, инте­ре­сен с точ­ки зре­ния полу­че­ния опы­та запи­си с оркест­ром, осо­бен­но для тех моло­дых ком­по­зи­то­ров, у кото­рых тако­го опы­та не было. И если ком­по­зи­тор меч­та­ет попро­бо­вать свои силы в запад­ной кино­ин­ду­стрии, он полу­чит в лабо­ра­то­рии полез­ную инфор­ма­цию о ее специфике».

У моло­дых рос­сий­ских ком­по­зи­то­ров есть воз­мож­ность при­со­еди­нить­ся к основ­ной про­грам­ме NGC Lab бес­плат­но: Рос­сий­ский музы­каль­ный союз и Союз ком­по­зи­то­ров Рос­сии учре­ди­ли два гран­та на обу­че­ние. Их обла­да­те­ля­ми могут стать рос­сий­ские сту­ден­ты, про­шед­шие отбор в про­грам­му на общих осно­ва­ни­ях, при­чем один из них дол­жен быть чле­ном Сою­за ком­по­зи­то­ров России.

Фор­мат лабо­ра­то­рии пла­ни­ру­ет­ся сде­лать еже­год­ным, а в каче­стве экс­пер­тов будут при­вле­кать­ся луч­шие миро­вые ком­по­зи­то­ры кино.

Подроб­ная инфор­ма­ция о про­ек­те пред­став­ле­на на сай­те ngclab.com .

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