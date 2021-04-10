«Карьера vs бизнес» – в Москве пройдет выставка-форум для молодежи

16 и 17 апреля 2021 года в столичном «Цифровом деловом пространстве» пройдет общегородская выставка-форум «Карьера vs бизнес». Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, участники узнают об особенностях построения карьеры и получат базовые навыки для запуска собственного дела.
Программа предусматривает два направления: «Практикуй» для желающих работать по найму и «Предпринимай» для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес. Молодых людей ждут лекции спикеров и известных предпринимателей, ярмарка вакансий от компаний-партнеров, в ходе которой будут проводиться собеседования для дальнейшего трудоустройства, а также личные карьерные консультации и профориентационные тестирования.
«Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.
В рамках трека «Предпринимай» состоится масштабная деловая игра, участники которой почувствуют себя предпринимателями, разобрав реальные бизнес-кейсы, такие как определение ниши, регистрация компании, привлечение инвестиций и другие.
Партнерами форума выступят более 50 российских и международных компаний. Также будут работать специальные зоны, где участники вместе с HR-экспертами смогут улучшить свое резюме.
Организатор форума — городской Комитет общественных связей и молодежной политики. Мероприятие пройдет при поддержке Общественной палаты Москвы, столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы.
«Выбор области для самореализации всегда будет актуален, и наша задача — создать новые инструменты для молодежи. Форум как раз один из таких инструментов. Надеемся, что участники форума, пообщавшись с профессионалами в различных сферах, получат необходимые навыки, которые помогут в дальнейшем найти работу либо открыть собственное дело», — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Присоединиться к мероприятию приглашают всех желающих в возрасте до 35 лет. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.
«Вопрос трудоустройства молодежи является одним из ключевых для города. Проекты Департамента помогают им устроиться в престижные компании еще на стадии учебы в вузах — для этого проводится добровольный квалификационный экзамен. Также реализуется целый ряд программ по формированию у студентов предпринимательской инициативы. Например, «Бизнес-уик-энд», молодежный клуб Business Update и другие», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
После завершения форума на его страницах в социальных сетях опубликуют видеозаписи некоторых блоков деловой программы — карьерных мастер-классов и встреч с известными предпринимателями.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.