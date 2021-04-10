«Карьера vs бизнес» – в Москве пройдет выставка-форум для молодежи

16 и 17 апре­ля 2021 года в сто­лич­ном «Циф­ро­вом дело­вом про­стран­стве» прой­дет обще­го­род­ская выстав­ка-форум «Карье­ра vs биз­нес». Как сооб­щи­ла заме­сти­тель Мэра Моск­вы Ната­лья Сер­гу­ни­на, участ­ни­ки узна­ют об осо­бен­но­стях постро­е­ния карье­ры и полу­чат базо­вые навы­ки для запус­ка соб­ствен­но­го дела.

Про­грам­ма преду­смат­ри­ва­ет два направ­ле­ния: «Прак­ти­куй» для жела­ю­щих рабо­тать по най­му и «Пред­при­ни­май» для тех, кто хотел бы открыть свой биз­нес. Моло­дых людей ждут лек­ции спи­ке­ров и извест­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ярмар­ка вакан­сий от ком­па­ний-парт­не­ров, в ходе кото­рой будут про­во­дить­ся собе­се­до­ва­ния для даль­ней­ше­го тру­до­устрой­ства, а так­же лич­ные карьер­ные кон­суль­та­ции и профори­ен­та­ци­он­ные тестирования.

«Идея фору­ма — пока­зать два воз­мож­ных и оди­на­ко­во пер­спек­тив­ных вари­ан­та для про­фес­си­о­наль­но­го раз­ви­тия. Экс­по­зи­ция и вся про­грам­ма при­зва­ны позна­ко­мить моло­дежь с пре­иму­ще­ства­ми и осо­бен­но­стя­ми каж­до­го направ­ле­ния. И конеч­но, мы рас­ска­жем, на какую под­держ­ку от горо­да моло­дые спе­ци­а­ли­сты могут рас­счи­ты­вать», — отме­ти­ла Ната­лья Сер­гу­ни­на. Ее сло­ва при­во­дят­ся на пор­та­ле mos.ru.

В рам­ках тре­ка «Пред­при­ни­май» состо­ит­ся мас­штаб­ная дело­вая игра, участ­ни­ки кото­рой почув­ству­ют себя пред­при­ни­ма­те­ля­ми, разо­брав реаль­ные биз­нес-кей­сы, такие как опре­де­ле­ние ниши, реги­стра­ция ком­па­нии, при­вле­че­ние инве­сти­ций и другие.

Парт­не­ра­ми фору­ма высту­пят более 50 рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных ком­па­ний. Так­же будут рабо­тать спе­ци­аль­ные зоны, где участ­ни­ки вме­сте с HR-экс­пер­та­ми смо­гут улуч­шить свое резюме.

Орга­ни­за­тор фору­ма — город­ской Коми­тет обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки. Меро­при­я­тие прой­дет при под­держ­ке Обще­ствен­ной пала­ты Моск­вы, сто­лич­но­го Депар­та­мен­та пред­при­ни­ма­тель­ства и инно­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия и Ассо­ци­а­ции сту­ден­тов и сту­ден­че­ских объ­еди­не­ний Москвы.

«Выбор обла­сти для само­ре­а­ли­за­ции все­гда будет актуа­лен, и наша зада­ча — создать новые инстру­мен­ты для моло­де­жи. Форум как раз один из таких инстру­мен­тов. Наде­ем­ся, что участ­ни­ки фору­ма, пооб­щав­шись с про­фес­си­о­на­ла­ми в раз­лич­ных сфе­рах, полу­чат необ­хо­ди­мые навы­ки, кото­рые помо­гут в даль­ней­шем най­ти рабо­ту либо открыть соб­ствен­ное дело», — ска­за­ла пред­се­да­тель Коми­те­та обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки Моск­вы Ека­те­ри­на Драгунова.

При­со­еди­нить­ся к меро­при­я­тию при­гла­ша­ют всех жела­ю­щих в воз­расте до 35 лет. Заре­ги­стри­ро­вать­ся на уча­стие мож­но по ссылке.

«Вопрос тру­до­устрой­ства моло­де­жи явля­ет­ся одним из клю­че­вых для горо­да. Про­ек­ты Депар­та­мен­та помо­га­ют им устро­ить­ся в пре­стиж­ные ком­па­нии еще на ста­дии уче­бы в вузах — для это­го про­во­дит­ся доб­ро­воль­ный ква­ли­фи­ка­ци­он­ный экза­мен. Так­же реа­ли­зу­ет­ся целый ряд про­грамм по фор­ми­ро­ва­нию у сту­ден­тов пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вы. Напри­мер, «Биз­нес-уик-энд», моло­деж­ный клуб Business Update и дру­гие», — доба­вил руко­во­ди­тель Депар­та­мен­та пред­при­ни­ма­тель­ства и инно­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия Моск­вы Алек­сей Фурсин.

После завер­ше­ния фору­ма на его стра­ни­цах в соци­аль­ных сетях опуб­ли­ку­ют видео­за­пи­си неко­то­рых бло­ков дело­вой про­грам­мы — карьер­ных мастер-клас­сов и встреч с извест­ны­ми предпринимателями.

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