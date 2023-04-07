День Российской анимации в «Союзмультпарке»: 45 лет мультфильму «Трое из Простоквашино»

8 апреля в День Российской анимации в «Союзмультпарке» на ВДНХ открывается выставка, посвященная 45-летию мультфильма «Трое из Простоквашино».

45 лет прошло с момента, когда киностудия «Союзмультфильм» выпустила на экраны первый из трилогии мультфильм «Трое из Простоквашино». В 1978 году зритель познакомился с теплой историей о не по годам умном мальчике по прозвищу Дядя Федор, который уезжает жить в деревню с котом Матроскиным. Беглецы из города знакомятся на новом месте с псом Шариком и начинают самостоятельную жизнь вдали от города.

Приключения троицы непохожих друг на друга героев покорили сердца аудитории всех возрастов, а диалоги из серии мультфильмов о жизни в Простоквашино разошлись на крылатые цитаты. Эта грандиозная популярность не удивительна, ведь сценарий написан по мотивам повести одного из величайших детских писателей Эдуарда Успенского.

В 2018 году киностудия «Союзмультфильм» подарила зрителям продолжение любимой истории и перенесла действие в наши дни. Современные детали помогли сделать образы и ситуации более узнаваемыми. При этом главной целью создателей стало сохранение непередаваемых трогательности и уюта, присущих оригинальным мультфильмам «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

8 апреля любители анимации отмечают самый мультяшный праздник в году — День российской анимации. В этот день по случаю 45-летия мультфильма «Трое из Простоквашино» в «Союзмультпарке» на ВДНХ откроется экспозиция картин, на которых изображены герои легендарного мультсериала. Мультимедийный центр представит работы художников со всей России, которые приняли участие в творческом конкурсе, организованном совместно Арт-студией Виталия Лещенко.

«Перед участниками конкурса рисунков была поставлена непростая задача – изобразить героев любимого мультфильма в современных реалиях. Эта тема сблизила сразу несколько поколений – среди взрослых художников не мало поклонников мультсериала про «Простоквашино» из «золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм», также к конкурсу подключились юные любители анимации, которым по душе персонажи из продолжения «Простоквашино», - поделился руководитель Арт-студии Виталий Лещенко.

По словам организаторов конкурса, художники, изображая узнаваемые образы из мультсериала, перенесли действие в наши дни. В конкурсе приняли участие более 300 детей и взрослых из Москва, Санкт-Петербурга, Челябинска, Йошкар-Олы, Ноябрьска, Воронежа, Астрахани, Ставрополи и ещё белее 20 городов России. Участники использовали для создания своих художественных работ разнообразные материалы: гуашь, акварель, масло, цветные карандаши и фломастеры.

Помимо традиционных материалов участники прислали цифровые работы, сделанные в графических редакторах, а также сшитые своими руками из флиса, фетра и синтепона.

«В течение месяца художники разных возрастов присылали свои работы в «Союзмультпарк». Лучшие из них вошли в экспозицию мультимедийного центра. Теперь посетители «Союзмультпарка» смогут увидеть героев «Простоквашино», которые словно на машине времени прибыли из предыдущего столетия и оказались в реалиях сегодняшнего дня. Современные художники взглянули на жизнь героев мультфильма чуть иначе и по-новому раскрыли образы Дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарики и Почтальона Печкина», - поделилась руководитель департамента парков и мероприятий Киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева.

Галерея картин с мультгероями из «Простоквашино» расположена в интерактивном музее мультимедийного центра, где в интерактивной форме можно узнать историю создания легендарных мультфильмов. Увидеть экспозицию можно в течении апреля и мая в рамках посещения «Союзмультпарка» по входному билету.

Изображение предоставлены Арт-студией Виталия ЛЕЩЕНКО

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