Выставку «Искусство быть: запредельно близко» теперь можно увидеть в Москве

С 7 апреля инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко» - проект благотворительного фонда «Гольфстрим», станет доступна для москвичей и гостей столицы.
После Свияжска, Владимира и Иваново знаменитые арт-объекты, созданные художниками со всей России приезжают в Москву. Выставку можно будет посетить с 7 апреля в ДК Темп.
Теперь москвичам можно увидеть арт-объекты выставки не выезжая за пределы столицы, экспозиция станет доступна для всех жителей и гостей столицы в уютном доступном для всех пространстве «Дома культуры Темп» по адресу Москва, Шенкурский проезд, 3а.
Вход бесплатный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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