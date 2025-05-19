Денис Дорохов появится в новых сериях культового ситкома «САШАТАНЯ»

Жизнь семьи Сергеевых снова не даст зрителям заскучать. Саша и Таня теперь втрое больше родители — и это не метафора: в доме появились еще двое детей, и привычный уклад пошёл трещинами.

Таня решает выйти в люди — и берёт на себя проект в кофейне, а Саше приходится совмещать офисную работу с ролью единственного взрослого в доме на выходных. Их сын Лёша всерьёз увлекается футболом, переживает первую влюблённость и ревнует родителей к новорождённым близнецам. На работе у Саши тоже неспокойно: он хамит селебрити, заводит собаку, побеждает токсичного коллегу и получает неожиданное предложение, которое может перевернуть всю его карьеру.

Параллельно развиваются и другие линии. Гена и Зубова наконец съезжаются и учатся делить бытовые заботы. Лиля и Миша экспериментируют с эзотерикой, вебкамом и семейным бюджетом — всё ради того, чтобы не развестись.

А ещё в новом сезоне будет камео комика Дениса Дорохова, который появится в роли самого себя. По сюжету он приходит в страховую, где работает Саша, чтобы застраховать дом — но, как обычно, всё идёт не по плану. Дорохов продолжит череду ярких камео, в которой уже были Ольга Бузова, Джиган, Марина Федункив, Павел Воля, Ёлка и многие другие звезды.

Производством сериала по-прежнему занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

В главных ролях: Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Анастасия Уколова, Лариса Баранова, Александра Велескевич, Андрей Свиридов, Шамиль Мухамедов, Алина Ланина.

Денис Дорохов: «Когда тебе предлагают сыграть самого себя — это либо слава, либо карма. В случае с сериалом “САШАТАНЯ” — скорее весёлая смесь. Мне понравилось врываться в этот немного сумасшедший мир Сергеевых, который каждый из вас прекрасно знает. Тут каждый персонаж на грани нервного срыва — и оттого ещё смешнее. Эта атмосфера мне близка. Классная команда, живой процесс, на сьемках много работали и ещё больше смеялись. Даже жалко, что всё отсняли так быстро. Надеюсь, позовут ещё».