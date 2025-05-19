«Мужу привет» – мелодрама в советском стиле

«Мужу привет» по сценарию Марии Масловой, супруги режиссера, — трогательная мелодрама, которая в лучших традициях советского кино рассказывает историю светлой любви, существующей вопреки обстоятельствам. За производство отвечают студия Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром START, при поддержке телеканала «Россия».

По сюжету муж работницы ЗАГСа Катерины (Юлия Пересильд) пять лет находится в коме. Врачи не дают обнадеживающих прогнозов, а Катерина продолжает его ждать и нежно любить. Дети — дочь (Екатерина Воронина) и сын (Кирилл Русин) — больше не разделяют веру матери в чудо. Неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков) круто меняет жизнь героини и подталкивает к решениям, которые раньше она боялась принять.

Рассуждая о том, как в тяжелой личной ситуации находить силы внутри себя и в окружающем мире, актер Кирилл Русин говорит, что это навык, который можно тренировать: «Да, это очень сложно. Когда что-то или кто-то выбивает почву из-под ног, сразу становится тяжелее соображать и принимать какие-либо решения. Решений всегда много. Я обычно опираюсь в первую очередь на себя: пытаюсь разложить всё по полочкам и сконцентрироваться на конкретных фактах, затем выясняю причину и ищу решение. Но иногда нужно просто дать себе время остыть. Ведь ситуацию можно изменить не только быстрыми действиями, но и пересмотром своего отношения к ней, внутренней трансформацией. Мой герой в “Мужу привет”, кстати, выбирает именно такую стратегию, но неосознанно. Его лечат время и внутренние изменения».

Актер также делится своими источниками вдохновения и мотивации: «Свою первую опору я нашел в родных, потом в спорте, затем в музыке, великих деятелях, книгах, фильмах, картинах, отдыхе, природе… И в итоге понял, вдохновением может стать все что угодно. Бывают и дни, когда лучше остановиться и ничего не делать, потому что в беге ты перестаешь что-либо понимать. А порой кажется, что весь день идет не так, всё не то… и вдруг ты встречаешься с друзьями — и снова в тебе зажигается огонь. Важно всегда искать — это помогает уйти от серых дней. Хотя даже они могут стать источником вдохновения!»

У Екатерины Ворониной стратегия нахождения сил и ресурсов максимально проста: «Попытаться, насколько это возможно, сместить фокус внимания на ежедневные радости, пусть даже самые маленькие, бытовые».

Актриса признается, что ее заряжает именно ощущение жизни в моменте: «Как бы странно ни звучало, но мысль, что я в этом мире не навсегда, очень вдохновляет и мотивирует. Недавно купила светящуюся вывеску с фразой “Самый лучший день — сегодня”. Наверное, на данный момент это для меня самое подходящее ощущение жизни. У меня есть это “сейчас”, ему надо радоваться, его надо использовать».

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