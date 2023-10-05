В Луганске артисты Детского музыкального театра юного актера сыграли две постановки: музыкальный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка» и музыкальный спектакль по знаменитой комедии положений Карло Гольдони о проказах обаятельного и весёлого плута Труффальдино из Бергамо «Слуга двух господ».

Показ состоялся в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева в рамках программы «Большие гастроли» всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ.

Посмотреть спектакли пришли зрители со всего города.

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