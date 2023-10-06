В Театре «МОСТ» состоялся закрытый предпремьерный показ спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества». Режиссёр-постановщик Георгий Долмазян создал его с помощью нейросетей Яндекса — они выступили в качестве художника-сценографа и сценариста.

В основу революционного эксперимента, интегрирующего новейшие технологии в театральное искусство, легла пьеса о последних днях жизни грузинского художника Нико Пиросмани. Её написал советский драматург Вадим Коростылёв. Пронзительная история о мастере наивного искусства, ставшем символом непризнанной гениальности, раскрывает секреты рождения его картин и показывает путь мысли художника, который превращал безысходную реальность в непостижимую красоту.

«Ценное послание автора заложено в самом названии произведения. Пьеса рассказывает о важных и редких людях, без которых мир был бы пустым и скучным. Это повествование о тех, кто посвящает каждый свой день лишь одной цели — дарить красоту! Они бесстрашны, они — рыцари по духу и чести, но без копья в руке. Они не видят трудностей на своём пути, потому что их цель наивысшей пробы. И счастье, когда они побеждают. Иногда ценой своей жизни», — рассказывает Георгий Долмазян, режиссёр-постановщик спектакля.

Искусство Нико Пиросмани выходит за рамки норм и правил. Его герои и сюжеты, пропорции и краски составляют особенный художественный мир, непонятный большинству людей. Режиссёр постановки поставил перед собой цель перезагрузить систему образов, расширить визуальное восприятие зрителей, позволить им ощутить состояние подлинного культурного шока и дать импульс для развития новых нейронных связей.

Сценографом спектакля стала нейросеть Яндекса, которая генерирует изображения в приложении Шедеврум. Она помогла режиссёру воплотить в жизнь образы исполнителей, подготовить эскизы сценического пространства, декораций и костюмов. Палитру настроения спектакля создавали переосмысленные нейросетью знаменитые картины Пиросмани: «Актриса Маргарита», «Девочка с шаром», «Кутёж», «Рыбак в красной рубахе» и другие. Нейросеть создала пейзажи и портреты, стилизовав шедевры живописи величайших мастеров разных эпох — Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Яна Вермеера и Леонардо да Винчи.

«Совместная работа творческого коллектива театра и нейросети — это уникальная коллаборация. Нейросеть стала полноправным членом команды и выступила не просто как генератор картинок, а как настоящий Художник, — подчёркивает Георгий Долмазян. — Я формулировал запросы текстом, а Шедеврум предлагал варианты изображений на выбор. Удивительно, но в большинстве случаев, я принимал самые первые эскизы. Мне кажется, от такого взаимодействия с нейросетью мы только выиграли. В спектакле встретились два разных мира: человеческий — в лице великого Нико Пиросмани — и цифровой, представленный нейросетью».

Шедеврум повлиял не только на визуальный ряд постановки, но и на драматическую конструкцию спектакля. С помощью встроенной в приложение языковой модели YandexGPT — она отвечает за генерацию текстов — режиссёр создал фантастическую сцену о встрече художника Нико Пиросмани и писателя Вадима Коростылёва, ставшую эпилогом спектакля. Так нейросеть вышла за пределы сценографии и попробовала свои силы в роли сценариста.

Сценическое фэнтези с участием приложения Шедеврум может стать не просто ярким эмоциональным опытом для зрителей, а настоящим душевным потрясением. Оно даст ощущение полноты жизни и безграничного счастья всем, кто несмотря на горести готов безвозмездно дарить миру свою любовь.

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