На сцене Театрального центра «На Страстном» состоялась премьера гастрольного показа детектива «Тайна доктора О.» частного универсального театра THEATRUM из города Верхняя Пышма. Сейчас площадка является уникальной для региона. Сегодня это самый развитый нестоличный театральный комплекс, позволяющий реализовывать широкий спектр мероприятий: от драматических постановок до оперных спектаклей. В его репертуаре уже 6 постановок — 4 детских сказки и 2 взрослых спектакля.

Это первый драматический проект в репертуаре амбициозного коллектива. Сюжет постановки основан на научно-фантастическом фильме «Человек с Земли» (картина получила две награды на «Международном кинофестивале в Род-Айленде» за лучшую постановку и лучший сценарий) и строится вокруг тайны университетского профессора Джона Олдмана, который, бросая карьеру, дом и друзей, уезжает в неизвестном направлении. В THEATRUM эту историю превратили в захватывающий детектив, развязка которого держала зрителей в напряжении на протяжении всего представления.

Творческий коллектив кропотливо подошел к премьере в столице. Так, спектакль поставил известный уральский актер и режиссер Александр Борисов, ранее дважды отмеченный премией Свердловского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа года – Браво!», а сценографом, воплотившем самые смелые декорации на сцене, был номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Фемистокл Атмадзас, известный в театральных кругах своими работы с известными режиссерами.

К участию в постановке были также приглашены ведущие артисты региона, среди которых заслуженный артист РФ Илья Скворцов, Олеся Зиновьева (Екатеринбургский театр юного зрителя), Максим Удинцев (Екатеринбургский театр кукол), Валерий Прусаков, Сергей Шляпников и Полина Полицеймако (Камерный театр Объединенного музея писателей Урала).

«Мы уверены, что нам удалось развеять скепсис по отношению к региональным театрам и показать мастерство наших актеров, которые смогли полностью передать атмосферу детективной истории, задающей вопросы экзистенциального бытия». - комментирует директор постановки Евгений Гапонов.

При этом, вечер премьеры был совмещен с пресс-конференцией, на которой представители театра поделились своими планами. Так, творческий коллектив планирует к 2025 году завершить строительство нового театрального кластера, оснащенного современным оборудованием и готового принять ведущие труппы мира. По плану проекта площадка будет оборудована сложными технологическими решениями (подъемно-опускными механизмами и поворотным кругом), несколькими сценическими площадками: большой на 700 мест и малой на 160 мест, а также студийными пространствами.

В планах руководства строящегося центра организация образовательной деятельности — организация на его базе школы сценического искусства, где будет осуществляться подготовка актеров, режиссеров, а также специалистов, в которых современный российский театр испытывает серьезный дефицит — заведующих художественно-постановочной частью, осветителей, звукооператоров, гримеров-постижеров.

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