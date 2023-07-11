Детское издательство «Ламинария» – участник «ЭтноФеста» в парке «Раздолье»

15 июля издательство представит маленьким гостям фестиваля и их родителям образовательно-развлекательную программу. Ее частью станет научное шоу «Отчего и почему», посетители которого смогут вместе с ведущим провести яркие и познавательные эксперименты: разобраться, как работает атмосферное давление, что такое круговорот воды в природе, как получается радуга и многое другое.

На веранде №5 детской площадки «Ламинария» проведет мастер-класс по мотивам серии знаменитых французских комиксов о маленьком индейце Якари. Любой желающий сможет смастерить индейский головной убор роуч. Кроме этого можно будет создать сухой аквариум или браслет с эмоциями. Мастер-классы будут интересны ребятам от четырех лет.

Образовательно-развлекательная программа «Ламинарии» пройдет с 13:00 до 16:00. Мастер-классы продолжаться с 13:00 до 14:00. Научное шоу запланировано на 15:00. Полистать книги издательства и приобрести понравившиеся можно будет на веранде издательства с 12:00 до 16:00.

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