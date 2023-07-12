23 июля с 14:00 до 19:00 пройдёт семейный праздник «Один день с Издательским Домом Мещерякова» по адресу: Москва, парк Сокольники, пространство «Букводом».

Весь день будет работать книжная ярмарка, фотозона, благотворительная акция #ДОБРО_ИДМ, розыгрыш призов (МЕЩЕНАТОР), а также:

– с 14:00 до 15:00 — мастер-класс по антистресс-игрушке (4+)

Ваш ребёнок своими руками сможет создать несколько картошек-капитошек. Нарисовать мордочку, приклеить волосы, придать форму игрушке, а помогать в этом интересном деле будет Камилла Ерофеева, pr-менеджер издательства.

– с 14:00 до 15:30 — мастер-класс по рисованию на шопперах (8+)

Здесь ваш ребёнок сможет нарисовать по трафаретам кролика-маскота издательства «Обложка» или уйти в свободное плаванье и творить, творить, творить. А рядом будет София Цой, арт-директор издательства «Обложка», — она обязательно поможет создать красоту на шоппере.

– с 14:00 до 15:00 — public-talk «Писатель 21-го века» (18+)

Современные авторы Евгения Малинкина и Дмитрий Овсянников совместно с Денисом Лукьяновым, контент-менеджером Издательских сервисов Литрес, обозревателем радио «Книга» и журнала «Юность», постараются ответить на вопрос: каково это — быть писателем в 21 веке? И будут рады ответить на вопросы слушателей.

– с 15:00 до 18:00 — аквагрим для всех

Пора хоть на несколько часов, но стать бабочкой! А может быть, настоящим крокодилом? Всё зависит от вашей фантазии и рамок, в которых вы себя сдерживаете.

– с 16:00 до 18:00 — public-talk «Люди в культуре» (12+)

Вадим Мещеряков и другие спикеры из сферы культуры обсудят, что сейчас происходит с миром искусства, книги. Будут рады ответить на вопросы гостей.

– с 16:00 до 17:00 — public-talk «Погружаясь в книгу» (16+)

Иллюстраторы издательства «Обложка» совместно с Софией Цой обсудят процесс создания обложек для книг. Сложно ли найти вдохновение? Можно ли создать неповторимое, когда наступает эра нейросетей.

– с 16:00 до 18:00 — интеллектуальная игра «Своё дерби» (6+)

Игра для детей от 6 до 12 лет. Её суть заключается в том, что две команды по 10 человек в каждой играют друг против друга, пытаясь обыграть в количестве правильных ответов. Все четыре раунда будут связаны с литературой и русским языком. Главная цель игры: получить большой заряд положительных эмоций, ведь вести эту игру будет Кролик.

– с 18:00 до 19:00 — литературный вечер с живой музыкой «Вселенная Босха» (12+)

Актёр театра и кино в сопровождении живой музыки на арфе от Марии Фроловской поведают нам историю Еруна Антонисона ван Акена (Иеронима Босха), героя нового биографического романа «Брабантский мастер Иероним Босх» (18+).



МЕРОПРИЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ, НО ПО РЕГИСТРАЦИИ. Получите свой браслет на кассе книжной ярмарки в день мероприятия. Спасибо!

Ссылка на регистрацию: https://izdatelskiy-dom-mes-org.timepad.ru/event/2490700 .

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