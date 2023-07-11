С 23 июля по 3 сентября по паркам Подмосковья стартует большой социальный марафон семейных фестивалей «Семья – надежный тыл России!».

Проект вызвал интерес Министерства социального развития Московской области и получил одобрение Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы.

Планируется свыше 100 000 гостей марафона в 7 городах Подмосковья. Актуальные социальные вопросы по воспитанию и развитию детей, микроклимату в семье не оставляют равнодушным многих блоггеров с милионной аудиторией, экспертов по детскому развитию, семейных психологов и артистов эстрады, которых многие видят по телевизору и слушают песни по радио.

Гостям фестивалей представится уникальная возможность получить из первых уст абсолютно бесплатно ответы на самые сложные и актуальные вопросы по развитию детей, как справляться с детскими истериками, устранять причины увлечений вредными привычками, как с помощью творческих практик корректировать неусидчивость, невнимательность и другие детские особенности. Особое внимание будет уделено детям с ОВЗ и инвалидам из многодетных и малообеспеченных. В рамках Фестиваля пройдет Благотворительная Акция в их поддержку.

Самым юным гостям будет предложено пройти различные мастер-классы, поучаствовать в творческих конкурсах и всей семьей принять участия в увлекательном квест – марафоне единения поколений «Крепкая семья». Завершат вечера - концертные программы с участием артистов эстрады, людей с ОВЗ и семейные творческие союзы.

Сайт фестиваля – https://kon-fest.ru/familyfest .

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