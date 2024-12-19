Девятая симфония Бетховена в Зале Зарядье к 200-летию мировой премьеры

17 декабря 2024 года в рамках III Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» прозвучала одна из самых известных работ немецкого композитора Людвига ван Бетховена в исполнении оркестра и хора Государственного академического Большого театра России, хора Государственного академического Мариинского театра, хора Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Гергиева. Солисты – Мария Лобанова (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Илья Селиванов (тенор) и Михаил Петренко (бас). Исполнение Девятой симфонии в Зале Зарядье было посвящено 200-летию мировой премьеры, которая состоялась в Венском театре 7 мая 1824 года под управлением самого композитора.

Последняя симфония стала шедевром классической музыки и кульминацией всего творчества Бетховена. Впервые в жанр симфонии композитор включил хор с «Одой к радости» Фридриха Шиллера, олицетворяющий торжество мира, единства и человеческого духа. Позже немецкий композитор Рихард Вагнер назвал Девятую симфонию одним из первых образцов «универсальных произведений искусства».

Концерт состоялся в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между Государственным академическим Большим театром России и Московским концертным залом «Зарядье». Соглашение было подписано в этом году 10 сентября на торжественной церемонии генеральным директором Большого театра России, художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым и генеральным директором Московского концертного зала «Зарядье» Иваном Рудиным.