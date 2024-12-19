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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Светская премьера сериала «13 Клиническая. Начало»

editor
By editor
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13-клиническая-начало

16 декабря в московском кинотеатре «Художественный» Иви провел светскую премьеру мистической медицинской драмы «13 Клиническая. Начало». Гостей ждало погружение в эпоху 70-х, когда первая в мире больница для одержимых демонами впервые открыла свои двери. Особенностью вечера стала прямая трансляция с мероприятия, которая прошла прямо на платформе Иви и позволила зрителям со всей страны переместиться в «Художественный» и вместе с гостями офлайн-премьеры раньше всех окунуться в атмосферу проекта «13 Клиническая. Начало».

На сцене сериал представили Ренат Шаяхметов, программный директор Иви, Теймур Джафаров, генеральный продюсер Team Films, Анастасия Дюкарева, директор производства Иви, Инна Оркина-Сексте, креативный директор Иви, Андрей Золотарев, автор сценария и шоураннер, Илья Ермолов, режиссер, а также Павел Прилучный, исполнитель одной из главных ролей, и другие участники проекта.

Премьеру также посетили звездные гости: Виктория Исакова, Светлана Степанковская, Татьяна Яхина, Александр Мизёв, Зепюр Брутян, Прохор Шаляпин, Саша Сулим, Нино Нинидзе, Lina Lee, Алёна Косторная, Александра Власова, Марина Ворожищева, Диана Милютина, Андрей Савочкин, Анна Богомолова, Елена Николаева, Ирина Йовович, Эльдар Калимулин, Катя Кабак, Душан Глигоров, Кирилл Малышев, Никита Дювбанов, Александр Югов, Мария Ремер, Татьяна Струженкова, Ольга Макеева, Эльвира Янковская, Евгения Мельникова, Юлия Калашникова, Алина Колесникова, Анастасия Денисова, Анастасия Попова, Ангелина Загребина, Евгений Егоров, Вася Михайлов, Виктория Соловьева, Карен Арутюнов, Снежина Кулова и многие другие.

«13 Клиническая. Начало» — приквел сериала Иви «13 Клиническая», который вышел в 2022 году и обрел огромный зрительский успех. Предыстория первого сезона перенесет зрителя в 1976 год и покажет, как создавалась первая в мире мистическая больница.

13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины.

Одним из таких специалистов оказывается Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, она неожиданно выясняет, что её сын — в заложниках у Люцифера. Теперь Яне предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы.

Так начинает свою работу 13-я Клиническая, какой все ее знают. Яне и её коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз.

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