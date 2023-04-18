«Диалог без собеседника»: «Арт-платформа» представляет моноспектакль в жанре «поэтический путь»

20 апреля 2023 года Открытое театральное пространство «Арт-платформа» представит Моноспектакль в жанре «поэтический путь», посвященный Белле Ахмадулиной, «Диалог без собеседника».

Женственность Ахмадулиной — это не слабость, не слащавость, не мелодраматическое заламывание рук; это тонкость и трогательность пальцев, которые могут расправить крыло бабочки.

Первые стихотворения Беллы Ахмадулиной были опубликованы, когда ей было восемнадцать. Яркая представительница поколения шестидесятников, она органично сочетала модернистские приемы с классической традицией, ее поэзию сравнивали с импрессионизмом в живописи.

«В сравнении с другими женщинами-поэтами Белла Ахмадулина увлекла меня своим противоречивым характером. Тонкая и нежная внешне, она оказалась твердой и стойкой внутри, — говорит режиссер Мария Рыбак. — Изучив ее поэзию, письма к близким и автобиографические заметки, мне захотелось разобраться, насколько сложно творческому человеку остаться один на один с собой, своими мыслями, чувствами и продолжать следовать выбранному пути. Порой человек сам загоняет себя в тупик и не может из него выйти. Как снова начать творить с чистого листа?»

В главной роли - Ульяна Перетолчина. Режиссер - Мария Рыбак. Художник-постановщик - Александра Пятницкая. Музыка - Валерия Кузнецова.

Длительность: 1 час.

Возраст: 16+

Подробности и билеты по ссылке.

Где? Москва, Георгиевский переулок, д. 3/3, Новый Манеж.

Когда? В 19.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.