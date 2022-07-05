Галерея «Алиса» в Cube. Moscow открывает персональную выставка Варвары Гранковой «Цветы и трава»

7 июля 2022 в галерее «Алиса» в Cube. Moscow открывается персональная выставка Варвары Гранковой «Цветы и трава», названная по строчке из песни группы «Кино».

Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и трава». Полотно, ткани, одежда, деревянный каркас, 130 х 230 см, 2022 г.

Художница Варвара Гранкова использует в своих работах ставшую ненужной одежду. В ходе подготовки к выставке она организовала процесс сбора и сортировки вещей.

Идея проекта связана с попыткой помочь тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах, а для всех, кто может помочь, — создать ситуацию сострадания, сопричастности и утешения, объединить людей с помощью образа, дающего надежду на конец страданий.

В процесс апсайклинга вовлечены и те, кто передаёт одежду, и те, кто её забирает, а также зрители: практика художницы состоит из общения разных людей и их историй, которые оказываются соединены тканью её высказывания. Такие связи Варвара пытается организовать и в рамках этой выставки, для которой в пространстве Cube.Moscow с 8 июня организована точка сбора одежды, как для благотворительности, так и для самой будущей работы.

Художница разделила предметы на те, которые будут использованы в инсталляции и которые были переданы нуждающимся через благотворительную организацию «Лавка радостей» и тематические чаты помощи в Telegram.

Варвара Гранкова (р. 1988) — современная художница, работает с инсталляцией, графикой, digital art и перформансом, исследует социальную проблематику, темы экологии, насилия и феминизма. Основой проектов зачастую являются реальные истории людей, которые она собирает через личные встречи.

Окончила НОУ НИД, Школу современного искусства «Свободные мастерские». Участница программы «Open studios» на Winzavod. Участница арт-резиденции «Выкса». Победительница Special sustainable art of Arte Laguna prize 2021, финалистка Arte Laguna 2020. Победительница Tretyakovprize 2018, участница первой Феминале современного искусства.

Участница арт группы «РОЙ».

Работы находятся в коллекции ММОМА.

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