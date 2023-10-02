Диана Анкудинова стала актрисой озвучивания фильма «Дух Байкала», который весь, от начала и до конца, пронизан ее уникальным вокалом. Также Диана подарила голос маме главного героя и озвучила персонажа самого Духа Байкала, который родился именно благодаря многогранному таланту певицы с поистине магическим голосом и ее способности петь в невероятно широком диапазоне.

«Дух Байкала» – это завораживающий приключенческий фильм для всей семьи. Это масштабная духоподъемная картина режиссера Михаила Расходникова («Дорогой папа», «Недетский дом»), наполненная удивительной красоты кадрами с самого большого озера мира, о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви.

Картина рассказывает о путешествии мальчика Лёни, который недавно потерял маму, и его дедушки на зимний Байкал. Отец Лёни в надежде отвлечь мальчика от утраты матери отвозит его к дедушке на зимнюю рыбалку, но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира.

Главные роли в фильме «Дух Байкала» исполнили Мосэ Куртанидзе («Решала», «Чекаго»), юный Илья Рязанов («Временные трудности», «Недетский дом») и народный артист Бурятии, Заслуженный артист РФ Олег Бабуев. Для Олега Бабуева, известного театрального актера, роль в «Духе Байкала» стала первой работой в кино, за которую он сразу же получил приз за «Лучшую мужскую роль» на международном кинофестивале «Хрустальный нерпёнок», где «Дух Байкала» также завоевал Гран-при. А актер Мосэ Куртанидзе не только создал для себя принципиально новый образ отца, потерявшего супругу и смысл жизни, – в «Духе Байкала» Куртанидзе также выступил соавтором сценария картины. В основе сюжета фильма лежит реальная история, случившаяся в детстве с Куртанидзе, когда он отправился на рыбалку на Байкал со своим дедушкой и у них сломалась машина. Оставшись одни на мысе Крестовый, они несколько часов пробирались пешком через бурю навстречу отцу Мосэ.

Главными партнерами картины стали Константин Майор и медиахолдинг MAER, Фонд имени Святого благоверного Князя Александра Невского и бренд природной питьевой воды Legend of Baikal. Картина выйдет при поддержке Ростех.

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