Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) подвел итоги конкурса проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее».

Участие в нем приняло 229 работ из 73 регионов РФ. Представляем список победителей:

Направление «Альманах»:

«Восточно-Сибирский панк. История местной сцены с 90-х годов до наших дней», ООО «Джей Медиа»;

«Дельные люди. Арктика», ООО «Арт Медиа Сервис»;

«Донбасс. Передовая. Казаки», ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»;

«Друг другу», ООО «Студия документального кино "Хронос"»;

«Заповедные люди», ООО «Импактфильм»;

«Нелюбовь: инструкция по применению», ООО «Кинокомпания "Игра"»;

«Право женщин на море», ИП Воробьева Марина Валерьевна;

«Россия – пути времени», ООО «Эон Фильм»;

«Русский Шпицберген», ООО «Киностудия "Азия-фильм"»;

«Там, где наш дом: Северная Осетия», ИП Квашнин Дмитрий Андреевич.

Направление «Короткометражное документальное кино»:

«Авдарыс», ООО «Киностудия "Домбайфильм"»;

«Антихрупкость», АНО «Агентство развития в области искусства и культуры "Полет"»;

«Артемий. Записки несельского священника», ООО «Джей Медиа»;

«Взгляд Пивоваровой», ИП Гаврилец Евгений Алексеевич;

«Визионер из Артюшкино», ООО «Антенное бюро»;

«В прятки с полярными китами», ООО «Студия Центр»;

«Дикари», ООО «Кинокомпания Абрадокс»;

«До ГЭС», ООО «Рекламно-информационное агентство "ТРИО"»;

«Дом тигра», ИП Силка Александр Владимирович;

«Дом у озера», ИП Ставинова-Васильева Анастасия Андреевна;

«Завтра начинается сегодня», ООО «Антенное бюро»;

«За живое», Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»;

«За поле номер один», ООО «Дельта Продакшн»;

«Зашиверск. Между небом и землей», ИП Кривогорницын Иван Юрьевич;

«Из кедра высеченный», ИП Ботуров Владимир Сергеевич;

«Как совершить фундаментальное открытие», ООО «Студия "Уралфильм"»;

«Ковры умеют говорить», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;

«Ковчег», АНО «Центр развития кинопроизводства»;

«Код Чемала», ООО «Продюсерский центр "Рекламанск"»;

«Кольца межсезонья. Байкал», ООО «ИркутскКино»;

«Кормильцы», ООО «Регион-Студия»;

«Мир принадлежит героям», ООО «Глоуб Медиа»;

«Многогранник Бокурадзе», ООО «Студия "Волга-фильм"»;

«Мосеев остров: колыбель российского флота», ООО «АрхВитражМонтаж»;

«Мост», АНО «Культурно-просветительский "Фестивальный центр"»;

«Нани – дети земли», ИП Мартынюк Роман Александрович;

«Наследство», ООО «Кинотехнологии»;

«Он сказал: "Поехали!"», ИП Шакирова Алина Рустемовна;

«Отшельник», ГАУ РБ «Киностудия "Башкортостан" имени Амира Абдразакова»;

«Плач Тынрына», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;

«Почти взрослые», ООО «Пермская синематека»;

«Расширяя горизонты», ООО «Продюсерский центр А-Нова»;

«Самсон», ООО «Наследие»;

«Своя линия!», ООО «Кинохроника»;

«Сияние Ра», Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области;

«С камерой за кадром», АО «Творческо-производственное объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"»;

«Со дна вершины», ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»;

«Таежный характер», ИП Воронцова Наталья Владиленовна;

«Третий звонок», Ассоциация кинематографистов, киностудия «Новый курс»;

«Устремленные в небо», Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России»;

«Фёдор-огнеборец», ООО «Кинокомпания "Сибирь Фильм"»;

«Харама (жители святых мест)», ИП Давыдов Дмитрий Леонидович;

«Хода нет!», ИП Силка Александр Владимирович;

«Хранители традиций», ООО «Продюсерский центр "Поколение"»;

«Цифровая перезагрузка», ООО «Медиа Групп Новый мир»;

«Шилов кирпич», АНО «Мастерская – Музей культурно-исторического наследия "Историк 39"»;

«Эврика!», ООО «Медиа Групп Новый мир»;

«Я явилась не гостить», ООО «Сибирская кинолетопись»;

«Я не Рублёв», ИП Соколова Наталия Анатольевна;

«Я рисую лошадь», ИП Тагилов Илья Вячеславович.

В состав экспертной группы конкурсного отбора проектов по направлению «Альманах» в этом году вошли: Наталья Гугуева (председатель) – режиссер, сценарист, продюсер; Андрей Апостолов – главный редактор киностудии «Ленфильм»; Нина Кочеляева – ведущий научный сотрудник, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова, к.и.н.; Константин Нафиков – продюсер, дистрибьютор, глава компании Reflexion Films; Ирина Шаталова – кинооператор, директор и продюсер фестиваля документального кино «Докер».

Экспертную группу конкурсного отбора проектов по направлению «Короткометражный документальный фильм» составили: Владимир Эйснер (председатель) – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ; Мария Готлиб – фестивальный отборщик, продюсер проекта «Страна.Doc»; Анна Драницына – режиссер, сценарист, писатель, доцент кафедры режиссуры ТВ Санкт-Петербургского института кино и ТВ; Филипп Кудряшов – президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор и продюсер Студии социального кино «Вифсаида»; Екатерина Яковлева – руководитель RT Documentary.

Представители экспертной группы поделились своими впечатлениями от работ конкурсантов.

Наталья Гугуева:

«Конкурсные работы были разной тематики и профессионального уровня. Конечно, все эксперты старались выбирать проекты по кинематографическим критериям: по глубине проработки героев, драматургии, важен был острый конфликт и проблема, образность, зрительский потенциал. К сожалению, не так много было проектов с интересной режиссерской экспликацией и визуальным решением. Порой режиссёрская экспликация напоминала продолжение информационной части синопсиса. Но в целом, можно сказать, что конкурс прошел на хорошем уровне. Надеемся, что отобранные экспертами проекты в скором времени будут реализованы, и мы увидим классные фильмы, с любовью рассказывающие о России и её жителях».

Мария Готлиб:

«Очень радует, что поступает много интересных заявок из разных регионов страны, и местные авторы будут снимать документальное кино буквально на всей территории России – от Калининграда до Сахалина. Кино об удивительных местах и потрясающих людях, которые абсолютно заслуживают быть героями больших и малых экранов, вызывают восхищение, уважение и отклик всей зрительской души».

Анна Драницына:

«Я очень благодарна ФПРК за оказанную честь быть в экспертной группе. Это был очень интересный для меня опыт как для режиссера-документалиста, возможность оказаться по другую сторону процесса и отследить весь процесс рождения фильма коллег – от заявки до воплощения. Мне кажется, в этом году было много интересных заявок, самые лучшие из которых получили финансирование. Я уверена, что за региональным кино – будущее, потому что наша страна действительно огромна и разнообразна как в своей природе, так и в национальном культурном богатстве. В целом, как мне кажется, наибольшее количество голосов экспертов получили заявки с яркими, увлеченными своим делом героями, которые помимо своей деятельности несут еще в мир некую национальную идею. Увлеченные каким-то интересным делом люди на экране, как правило, увлекают и зрителя, он начинает им сопереживать. Прекрасно, когда у героя еще и непростая жизнь, когда на наших глазах он проходит ряд препятствий и выходит из них победителем. Это позволяет авторам создать в фильмах многослойность и метафоричность, выводит фильмы из рамок привычного телеформата, делает их "живыми". Наименьшую поддержку получили фильмы именно телеформата, хотя и говорящие на важные исторические темы, но подразумевающие весьма ограниченный набор художественно-выразительных средств – таких как кинохроника и интервью со специалистами».

Нина Кочеляева:

«В целом можно сказать, что работы, поданные на конкурс, в этот раз отличались более высоким качеством, чем работы, поданные на первый проводимый конкурс в 2022 году. В этом смысле надо отметить уровень заявок и уровень растущего мастерства заявителей, которые научились грамотно готовить документы, представлять и описывать проекты, фундировать их дополнительными материалами, которые показывают, что проекты хорошо проработаны. Вторая тенденция связана с тем, что проекты, поступившие из регионов, по своему качеству не уступают заявкам, которые готовились при участии кинематографистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако при широком спектре тем было много однотипных проектов, которые строились по одной типологии, особенно касающиеся вопросов, связанных с демонстрацией, интерпретацией, репрезентацией наследия. Таких проектов было очень много, все они были в некотором смысле схожи между собой. Я как эксперт постаралась выбрать и оценить наиболее интересные проекты, которые имеют нестандартные ходы, задумки и предстоящие решения, и рада, что во многом мое мнение и представление о тех проектах, которые мы оценивали, совпали с мнением членов нашей экспертной группы».

Ирина Шаталова:

«Читать заявки на создание документальных альманахов в этом году было очень интересно. Пожалуй, не было однозначно слабых или случайных работ. Безусловно, какие-то истории оказались лучше проработаны, какие-то хуже, какие-то идеи получились оригинальными, какие-то нет. Но главное, что за каждым проектом стоят история и коллектив авторов из десятков регионов России. Все присланные идеи расширяют восприятие нашей страны.

Прослеживается положительная тенденция в заявках в сравнении с прошлым годом: проекты стали лучше формулироваться, выросло качество презентаций работ. Из слабых сторон – увы – режиссёрские экспликации по-прежнему часто дублируют синопсисы, но другими словами. Но если говорить об опытных режиссерах и о тех авторах, которые в итоге получили высокие баллы экспертной группы, их экспликации были действительно сильные, продуманные, со своим почерком и художественным видением. Самое важное, что нет штампованного подхода к созданию альманахов и фильмов внутри этих альманахов.

Также я бы отметила в этом году большое количество сильных заявок, связанных с темой Арктики. Лично мои фавориты в этой тематике "Русский Шпицберген" и "Дельные люди. Арктика", которые обладают большим зрительским потенциалом. Ну, и особенно радостно за работу, которая вообще имеет все шансы выйти в российский кинопрокат: это новый филигранно придуманный и тщательно разработанный проект Владимира Головнева "Нелюбовь: инструкция по применению". Само собой, наш кинофестиваль "Докер" будет с нетерпением ожидать готовых проектов. Уверена, что мы сможем их представить в наших программах».

Напомним, что заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 20 июля по 31 августа 2023 года.

Общий бюджет на производство фильмов, как и в прошлом году, составил 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден Общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов России» в начале 2022 года. Основными целями ФПРК являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.

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