Диана Легченко представила новую песню «Однушка»

Певица Диана Легченко, выступающая под творческим псевдонимом L Di8, представила релиз новой песни «Однушка». Это уже вторая песня из альбома «1505».

«В этой песне поётся о том, что для настоящей любви не важны деньги, ведь можно быть счастливыми и в своей маленькой “Однушке”», – рассказала L Di8.

Над песней работала команда профессионалов под продюсерским началом Андрея Соболева. Музыку и слова написал Максим Акеньшин, аранжировку и гитарные партии создавал – Витольд Петровский, а сведением занимался хит-мейкер, основатель группы Чи-Ли – Сергей Карпов.

«Мой новый альбом называется «1505», и именно 15 мая будут опубликованы все песни. Я предложила нашей команде выпускать релиз каждый месяц, именно 15 числа! Так что следите за нашими страничками на музыкальных стриминговых платформах», - говорит Диана.

«Запись трека проходила в студии Витольда Петровского, это было волнительно, я старалась передать все эмоции и чувства, о которых поётся в песне», - добавила певица.

«Сейчас я занимаюсь вокалом, прокачиваю навыки в актерском мастерстве и навык игры на фортепиано. Так как многие мои песни гитарные, я планирую в новом году освоить этот инструмент. С начала года я и моя команда начинаем подготовку к первым концертам», - делится творческими планами Диана.

Также L Di8 приоткрыла нам свои творческий планы и пригласила подписаться на обновления соц. сетей, обещает радовать своих поклонников новыми песнями. А также обещает много интересного в наступающем 2024 году.

«Хочу поздравить всех c наступающим Новым Годом и каждому найти ”cвоего” человека с которым можно “Не парится” в своей “Однушке”», - пожелала L Di8.