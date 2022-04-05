Медитации на органе в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

7 апреля в Кафедральном соборе св. Петра и Павла пройдет цикла Голоса Вселенной: орган XXI века. На вечере выступит титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, орган (Испания).

Фонд Collegium Musicum продолжает беспрецедентный по масштабу проект, в котором звучит органная музыка классиков XX века и современных авторов. Идеей четвертого концерта стала медитация: Даниэль Сальвадор собрал сочинения классиков минимализма и мало известных в России, но очень ярких композиторов со всей Европы. Помимо стилистического родства их объединяет время создания — все они написаны в конце 1970 – начале 1980-х годов.

Минимализм уже несколько десятилетий остается одним из самых популярных направлений современной музыки: его ценят в строгих академических кругах и обожают люди с самыми разными вкусами. Без него просто невозможно представить сегодняшнюю музыкальную реальность. Но кажется, что орган и минимализм — явления из абсолютно разных музыкальных вселенных. Испанский органист Даниэль Сальвадор убедительно доказывает, что это не так.

Ключевые фигуры программы — корифеи минимализма американцы Филип Гласс и Джон Кейдж, а также эстонский композитор Арво Пярт, чей авторский метод tintinnabuli стал одним из самых узнаваемых в мире и сделал Пярта самым исполняемым композиторов планеты. Но если такие шедевры, как «Зеркало в зеркале» или Tabula rasa, часто звучат в России, но органная музыка Пярта известна скорее знатокам. В концерте будут исполнены органная месса Annum per annum и пьеса Pari Intervallo, в которых Пярт опирается на музыкальную практику Средневековья, где орган играл важную роль.

На музыке американских минималистов вырос Ховард Скемптон, крупный английский композитор и пианист. Как и Пярт, он пошел путем максимального упрощения музыкального языка, а в центр внимания поставил мелодию. Также в программу вошли сочинения Джайлса Суэйна, Томаса Оберга, Герберта Аугустссона, а также Микаэла Таривердиева. И хотя Таривердиев не относится к минималистам, знаменитая лирическая «Ария» из его органного концерта «Кассандра» (1984) придает объем эпохе конца 1970-х – начала 1980-х и дает яркое впечатление о том, как в это время композиторы писали для органа в нашей стране.

Начало в 20:00.

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