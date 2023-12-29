«Мелодии русского сердца» прозвучали в исполнении  звёзд проекта «Голос»

В Фольклорном центре «Москва» состоялся концерт двух певцов – участников проекта «Голос» – Нины Шацкой и Эмиля Кадырова. Музыканты в партнёрстве с известным пианистом Александром Покидченко исполнили программу, составленную из русских романсов и других, не менее любимых зрителями произведений.

Нина Шацкая – харизматичная обладательница низкого, бархатного голоса давно собирает большие залы в Москве (совсем недавно она спела концерт в Кремлёвском дворце), ездит с гастролями по крупным российским городам и записывает передачи на центральных ТВ. В её репертуаре не только романсы: певица с удовольствием исполняет джазовые композиции и известные песни золотого периода Российского кинематографа. Тем ценнее всегда камерные концерты с небольшой аудиторией, в которой создаётся уникальная атмосфера разговора с публикой тет-а-тет.

Со сцены в этот вечер прозвучали «Белой акации гроздья душистые», «Изумруд», «Колдунья», «Как молоды мы были», «Не уходи, побудь со мною», «Любовь настала» и многие другие произведения.

Певцы не первый раз выступают вместе на одной сцене, и зрителям было видно, какое удовольствие вызывает у обоих совместное творчество.