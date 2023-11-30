Диана Легченко выпустила дебютный трек «Не парюсь»    

Певица Диана Легченко, выступающая под творческим псевдонимом L Di8, представила дебютную песню «Не парюсь». Автором композиции выступила Галина Лямина.

«Если вы хотите потанцевать, оторваться или просто попеть в караоке - эта песня для вас», - говорит о треке певица.

Идея сделать песню именно в гитарном звучании принадлежит продюсеру Дианы, Андрею Соболеву, известному ранее по своим работам в качестве режиссера-клипмейкера. Саму гитарную партию предложил хит-мейкер Егор Солодовников, автор всеми любимого «Прованса».

Аранжировщиком проекта выступил популярный исполнитель - Витольд Петровский. Микс-инженером сингла выступил известный саунд-продюсер и композитор Сергей Карпов, основатель группы CHI-LLI. «Это супер классная песня, которая сто процентов "зайдёт" всем подросткам! Мне было легко и комфортно работать в студии во время записи трека, тем более в кругу таких профессионалов», - комментирует Диана.

Запись песни проходила в студии Анны Плетнёвой, солистки группы «Винтаж», в этот вечер разыгралась невероятная атмосфера творчества, которая напоминала в большей степени съёмку фильма. В процессе записи Диана настолько вошла в образ своей героини, что записала сразу несколько песен.

«Я рада подарить моим слушателям легкое, позитивное настроение. Жду ваших лайков и подписок в социальных сетях. Всё будет хорошо. Не парьтесь!», - говорит Диана.

Песня «Не парюсь» открывает будущий альбом проекта L Di8 под названием «1505», а Диана, уже в свои 15 лет, с первым релизом открывает свой собственный музыкальный лейбл L Di8 Music. Секретами в вопросах музыкального менеджмента с Дианой делится Сергей Самохвалов, известный по работе с мировыми звёздами первой величины и компанией SONY/BMG.