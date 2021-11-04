Катя Клубенко выпустила сингл «Жизнь»

Певица и автор-исполнитель Катя Клубенко представила новый трек!

«Всем нам так сложно найти баланс между «бежать за мечтой» и «наслаждаться моментом». Дуальность этих понятий завораживает и пугает одновременно. Время ограниченно. Как успеть реализовать свой потенциал, при этом жить здесь и сейчас?» — задается вопросом в своём новом сингле певица.

Именно над этим мы предлагаем вам задуматься, включив трек «Жизнь».

Настоящее — это то, что у нас уже есть, а будущее настолько эфемерно и непредсказуемо, что его может не быть. Как показывают реалии 21 века, всё в нашем мире шатко и вряд ли статично.

Вам выбирать — быть счастливыми прямо сегодня или жить в режиме ожидания лучших времён, забыв о том, что лучшее время — эта секунда…

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.