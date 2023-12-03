Популярная актриса театра и кино, певица Настасья Самбурская представила яркую песню на стихи Михаила Гуцериева «Безответная». Песня стала новой серией музыкального проекта «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которого является композитор Дарья Кузнецова.

Сериал «Вселенная GM» представляет собой не просто ряд привычных видеоклипов, это настоящие музыкальные короткометражки, объединенные общей историей волшебного артефакта. Главная идея, проходящая сквозной линией через все мини-фильмы: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Роли главных героев исполняют самые именитые звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Анатолий Цой, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Дима Билан. Таинственный артефакт помогает персонажам достичь желаемого, но цена исполнения очень высока.

Новая глава саги получила название «Безответная». Главной героиней музыкального кино-клипа на этот раз стала неповторимая Настасья Самбурская.

«Композитор и продюсер Дарья Кузнецова рассказала обо мне Михаилу Гуцериеву, его заинтересовало моё творчество, и началась работа над песней. Я очень переживала при подготовке, понимала, что на меня возложена большая ответственность: ведь своим участием я продолжаю масштабный проект «Вселенная GM». Мне очень понравилась музыка. И сам подход авторов, которые писали композицию специально для меня, в моем любимом жанре. Классно, когда в стихах есть харизма и юмор. И на волне этого позитива мы сняли интересный и весёлый клип», — рассказала Настасья Самбурская.

Непочатая рюмка на столе,

И любовь на сердце притаилась,

А его рука уже на моём бедре,

Ой, по наклонной всё покатилось.

Автор проекта, композитор Дарья Кузнецова, рассказала о создании песни «Безответная»: «Каждый раз, когда ты работаешь над песней с актёром или актрисой театра и кино, ты испытываешь и переживаешь невероятную яркую палитру чувств. Я очень люблю красивых героев, и мир кинематографа награждает этих людей каким-то царственным величием. И вдруг эти прекрасные люди, оказываются уже на моей территории, на территории музыки и стихов. И здесь я иногда Карабас-Барабас с пряничком и хлыстиком. Но у нас было максимально тёплое взаимодействие с Настасьей во время всего этапа создания песни. Есть ощущение, что в итоге получилась неплохая работа. А какой у нас будет клип?! Мы начинаем отсчёт. Там будет Богиня в кадре. И много юмора».

Эксклюзивная премьера песни «Безответная» состоялась на музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!» на сцене ультрасовременной концертной площадки «LIVE Арена». По словам Настасьи, она очень волновалась, но зрители поддерживали и ко второму припеву пели вместе с ней.