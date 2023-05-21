Дима Билан ходит к психологу

Дима Билан признался, что уже два года работает с психологом! Из-за чего известный артист был вынужден обратиться к специалисту? Почему он боится получать награды? Зачем он ездил в Индию перед сольными концертами? И правда, что певец тратит сотни тысяч рублей на содержание своего кота?

«Просто выходишь к микрофону и уже ничего не боишься, моменты ожидания - они самые-самые жуткие, неописуемые», - делится артист.

Дима Билан – один из самых популярных артистов российской эстрады. Его песни занимают верхние строчки хит-парадов. А сам он регулярно получает музыкальные премии. Но недавно певец рассказал, что каждый выход за очередным призом отнимает у него много нервов.

«Я столько наград получил за свою творческую деятельность в 20 с лишним лет, что у меня нервный тик начинается, когда объявляют мое имя и фамилию. Для меня это стресс, очень большой стресс», - говорит Билан.

Казалось бы, давно пора привыкнуть и выработать иммунитет к подобным тревогам. Но у Димы с годами волнение лишь усилилось.

«Каждая награда - это все равно для меня некое испытание, поэтому я боюсь получать первые места, у меня некая фобия даже возникает в этом направлении», - переживает артист.

Билан не раз признавался, что из-за профессии подорвал здоровье. Постоянный недосып, гастроли, концерты — артист работал на износ годами. В 2017 году попал в больницу, где ему провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Примерно в это же время у него обострилась язва желудка. А несколько лет назад Дима сломал ногу и до сих пор полностью не восстановился.

«Я ношу все время вот такую штуку на всякий случай на ноге, чтобы вдруг не травмировать лишний раз её. Это уже, видимо, со мной на всю жизнь, приходится подстраховываться в этом смысле», - говорит Дмитрий.

В последние годы певец испытывал трудности и с психологическим состоянием. Несколько лет назад Дима рассказал о злоупотреблении спиртным. Он выступал нетрезвым Самаре, Нижнем Новгороде и Казахстане. Позже признался, что глушил проблемы алкоголем. К счастью, Билан все-таки нашел в себе силы отказаться от вредных привычек. И теперь ведет трезвый образ жизни.

«Поумнел, мозги отрастил, наконец, себе. Перешел в правильный тот самый возраст. Переход был непростым, я вам скажу. Но сейчас в той самой системе координат и уже четко стою на ногах», - уверяет Билан.

По словам артиста, восстановить душевное равновесие ему помогла работа с психологом.

Певец признался, что найти человека, которому он сможет доверять, было непросто.

«Надо ходить с металлоискателем, проверять перед сеансом. Я знаю, что такое прослушка. Я такое пережил, вы просто не знаете, за все эти года», - делится артист.

Билан делится: он забывает о собственных трудностях в заботе о других. У артиста живет кот Соломон. Питомец серьезно болен. У него кошачий СПИД, отсутствуют зубы, а недавно обнаружился сахарный диабет. Дима сам дает коту препараты, делает коту уколы инсулина и балует деликатесами. По данным СМИ, лечение питомца обходится звезде более чем в 300 тысяч рублей в месяц.

«Не только крабов, и креветки ест, и вообще, корм, кстати, я ему заказываю, прилетает корм, в Москве его нету. Может, я отрабатываю какую-то свою ошибку жизни? Я так это воспринимаю», - размышляет певец.

Недавно Билан отметил 25 лет на сцене. Артист очень переживал перед выступлением. Незадолго до этого из-за коронавируса у него возникли проблемы со связками. Говорить было тяжело, не то, что петь. Чтобы восстановить голос, ему пришлось ехать в Индию к одному из местных докторов.

«Я сейчас ухожу отсюда от вас и замолкаю, вот так. Ну да, фониатр еще меня ждет, немножечко промою и все окей. Нужно научиться себя экономить. Раньше я абсолютно на все вопросы пытался ответить до концерта, во время концерта, сейчас понял, что надо чуть-чуть придержать коней», - не сомневается звезда.

Волнения оказались напрасными. Концерты прошли с аншлагом. Билан уверяет: как только он видит зрителей и слышит музыку, все тревоги забываются. И хочется наслаждаться моментом и радовать поклонников.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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