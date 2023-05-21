Елена Воробей хочет стать матерью

В свои 55 Елена Воробей находится в прекрасной физической форме. Звезда в социальных сетях часто демонстрирует фигуру в купальниках. Артистка не боится экспериментировать со стилем. На одном из недавних мероприятий она появилась в кожаных капри, косухе и кепке.

«Я стараюсь опережать время. И до того, как появились капри короткие, я уже носила это. Все оборачивались», - хвалится аристка.

За смелые образы юмористку нередко критикуют хейтеры. Они считают, Елена одевается не по возрасту.

«Мне абсолютно все равно. Мне это идет, мне стильно. Я не боюсь выделяться из толпы», - уверяет юмористка.

Воробей говорит, необоснованная критика заставляет ее усиленно работает над собой. В прошлом году, благодаря диетам и спорту, артистка похудела на 11 килограммов. Она регулярно ходит к косметологу и не скрывает, что делала пластику.

«Уже была и ринопластика, и грудь, форму груди восстанавливала после того как стала мамой. Люблю укольчики, которые контролируют глобину мимических морщин», - делится Елена.

Юмористка признается, не все бьюти-процедуры проходят идеально. Однажды, во время сеанса массажа, ей занесли инфекцию.

«Повредили кожу, занесли какую-то заразу, у меня была температура высокая, которая не спадала неделю», - вспоминает Воробей.

Теперь Елена тщательнее выбирает специалистов. Звезда говорит, с её работой нужно выглядеть хорошо. К тому же она мечтает снова выйти замуж и даже стать матерью! Правда, пока не нашла подходящего мужчину на роль супруга и отца.

«Тот, для которого я, несмотря на профессию, буду оставаться маленькой, хрупкой птичкой. Слово перспективный мне нравится. Самое главное - находить общие темы и общие интересы», - считает артистка.

Знаменитость была трижды замужем, два раза – фиктивно. С третьим супругом, коллегой по театру Андреем Кислюком Елена прожила семь лет и развелась из-за его измены. Звезда тяжело переживала расставание. Начала употреблять спиртное.

«Он ушел. И вот тут мир для меня рухнул окончательно. Я запила. Пила страшно, каждый день. Не помню, сколько длился этот кошмар», - говорила тогда женщина.

В 2003-м году Елена родила единственную дочь Софию от женатого бизнесмена. Игорь Константинович вскоре развелся с супругой, но артистке так и не сделал предложение руки и сердца. Много лет он помогал звезде с ребенком, пока не погиб от неудачного падения с лестницы.

«На все воля божья! Если что-то случается, оно должно случиться в любом случае, как бы мы ни старались, как бы мы не пытались себя обезопасить и предостеречь», - считает телеведущая Анна Грачевская.

Два года назад Елена Воробей призналась, что наконец выходит замуж. Демонстрировала публике кольцо с крупным камнем, светилась от счастья. Но до ЗАГСа пара так и не дошла. Артистка говорит, в последний момент избранник испугался связывать судьбу с публичной личностью.

«Это все очень субъективно. Примите себя и найдите того, кто будет любить вас со всеми недостатками и видеть в них достоинства», - рекомендует Елена.

Но артистка не сдается. Она мечтает о красивой свадьбе с пышным платьем и уверена, что однажды пойдёт под венец в четвертый раз!

«Все девчонки мечтают красиво, как принцесса нарядиться. Независимо от возраста», - не сомневается юмористка,

При этом Елена не хочет, чтобы ее 20-тилетняя дочь-студентка выходила замуж до окончания учебы.

«Всему свое время. Я сказала, что по поводу замужества в ближайшие семь лет мы не думаем. А почемуууу? Потому что не обсуждается. Вот тут я дала доминирующую самку и успокоилась», - смеется Воробей.

Недавно у звёздной наследницы появился молодой человек. Елена устроила ему настоящую проверку!

«Какие планы на будущее, какую музыку слушает молодой человек, читает что-то. Смутила молодого человека, по-моему, смутилась сама, подумала: «О, сволочь какая, боже мой» - улыбается артистка.

Воробей пояснила, она пока не хочет становиться бабушкой и слишком молода, чтобы нянчиться с внуками!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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