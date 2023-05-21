В Музее Победы наградили авторов лучших рассказов о героях

18 мая в Музее Победы состоялось подведение итогов проекта «Многонациональная Победа» — народного конкурса рассказов о героях Великой Отечественной и подвигах участников СВО.

«Конкурс проводится в четвертый раз. В 2020 году в нем участвовали порядка 4 тысяч человек. В этом году к нам присоединилось рекордное количество — 40 тысяч человек. В прошлом году в конкурсе принимало участие 10 регионов России, в этом году — 80 регионов. Плюс Таджикистан. То есть проект уже становится международным. Больше всего рассказов пришло из Донецкой Народной Республики. Затем следуют Крым, Севастополь, Оренбургская и Тюменская области», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Оргкомитет конкурса отобрал в качестве победителей 80 рассказов. Они были опубликованы в народном альманахе «Незабытые истории Победы». Победителям были вручены награды.

В числе 80 историй-победителей: рассказы о 99-летней Марии Филипповне Лиманской, военной регулировщице у Бранденбургских ворот с известной фотографии, которая беседовала в Берлине с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем; башкире Мухамадее Буранбаеве, который подростком в годы войны перегонял пешком из Башкирии на Украину племенной скот для восстановления колхозов на освобожденной территории; о белоруске Марии Степановне Касперович, которая укрыла у себя 12 еврейских детей; о четырех братьях Аксеновых из подмосковного поселка Пески, которые ушли на фронт, но домой вернулись лишь трое — средний брат погиб, защищая Брестскую крепость.

«Я написала о своей бабушке Альбине Петровне Мищенко. Когда началась Великая Отечественная, ей было 13 лет. Она попала на фронт вместе с мамой, которую призвали как портниху — латать одежду солдатам. Сначала бабушка распарывала швы, а затем ее взяли машинисткой во фронтовую газету «Сыны Отечества». Она помогала военным корреспондентам на передовой. В одной из «вылазок» получила осколочное ранение в ногу», — рассказала победительница конкурса, жительница поселка Ванино Хабаровского края Татьяна Седых.

В этом году впервые в проекте «Многонациональная Победа» участвовали истории о бойцах СВО. Первые 120 рассказов были опубликованы в сборнике «Zа Родину». Оргкомитет конкурса принял решение издать все присланные рассказы. Издание сборника будет продолжено.

«Очень сложно жюри выбрать победителей. Там надо всех выбирать. Две недели назад мы приехали из Донбасса. Были в окопах, в траншеях, блиндажах. Я удивился нашим людям. Я стопроцентно понял, что наша Россия — в надежных руках», — рассказал Герой России генерал-майор Сергей Тулин.

«Я написала рассказ о своем племяннике, который находится с первых дней в зоне СВО. Я его считаю настоящим героем. Он вынес с поля боя под гранатометным обстрелом 14 раненых. Сначала семь, потом еще семь», — поделилась победительница конкурса, жительница села Озерное Серышевского района Амурской области Нина Хаританюк.

В конкурсе принимались к участию видеоролики на тему «Героями не рождаются». Они пополнили видеоэнциклопедию «Герои России». В съемках этого года принимали участие Герои России Сергей Тулин, Александр Даркович, Умарпаша Ханалиев, Рустем Клупов и Андрей Соловьев. Они рассказали о важности воспитания патриотизма, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

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