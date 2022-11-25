Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак: «Мне очень хочется, чтобы люди, живущие в России, могли получить яркие и мощные впечатления от многообразия культур»

Знаменитый Пушкинский музей расширяет свою экспозицию. Готовятся новые современные проекты со странами БРИКС, в частности, с Индией и Бразилией. О международном сотрудничестве, течениях в мировом искусстве и о том, как через культуру открываются другие страны, в эксклюзивном интервью каналу TV BRICS рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

«Наш зритель, который чрезвычайно любознателен и хорошо образован, ждёт представления другого искусства. Именно поэтому мы стали думать о том, как показать это искусство в Москве, во всём его многообразии и уникальности. У нас есть прекрасные отношения с бразильским послом, который тоже заинтересован в том, чтобы искусство его страны было представлено в России. Что касается Индии, то это закономерная мечта и идея поработать в пространстве великой индийской культуры. В коллекции нашего музея есть вещи, связанные с ней, а также коллекции древней индийской культуры, которые раньше мы не показывали. Сейчас мы ведём переговоры с индийскими музеями, пытаясь обрести понимание, где те самые темы, с которых нам нужно начать, так как с индийской культурой можно работать всю жизнь, настолько она богата. На самом деле есть очень много стран, которые нас чрезвычайно интересуют. Сейчас мы ведём переговоры с Уругваем об организации выставки современного уругвайского искусства в обмен на выставку от нашего музея. Конечно же, Китай тоже является потенциальной площадкой очень активного сотрудничества. Говоря о проектах, которые мы планируем, нужно понимать, что самый благоприятный и успешный с точки зрения план – это конец 2024 года. Обычно, для того, чтобы сделать большую выставку нужно как минимум три года», – рассказала Марина Лошак.

«Каждая из стран БРИКС – очень разные, у них разные культуры. Если сравнить, например, Бразилию и Китай, то это просто другие планеты. Каждая страна вносит свой вклад, но есть и те государства, где этот вклад намного глубже, как например, влияние китайской культуры не только на азиатский континент, но и на всё человечество в целом. В основном, это поле БРИКС для каждого человека связано с тем, что он знает в области культуры. Вряд ли многим известны какие-то достижения в области бизнеса, но в области культуры для каждого есть что сказать об Индии, Китае, Бразилии и других странах», – заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в эксклюзивном интервью каналу TV BRICS.

«Мне очень хочется, чтобы люди, живущие в России, могли получить яркие и мощные впечатления от многообразия культур. Они заслуживают этого. У нас потрясающая публика, очень отзывчивая. Это ещё и определённый меркантильный интерес, потому что мы питаемся любовью публики, ведь только тогда хочется прилагать какие-то сверхусилия, чтоб показать богатство культур мира», – отметила Марина Лошак.

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